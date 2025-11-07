Chefe da Polícia Civil de Pernambuco, Renato Rocha é exonerado no cargo
Delegado é substituído com menos de dois anos à frente da corporação. Mudança foi publicada no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (7)
O delegado Renato Rocha não é mais o chefe da Polícia Civil de Pernambuco. A exoneração dele foi publicada na edição do Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (7). A gestão Raquel Lyra ainda não se pronunciou oficialmente sobre o assunto.
Renato Rocha estava à frente da corporação desde janeiro de 2024, quando substituiu Simone Aguiar.
O novo titular da Polícia Civil é o delegado Felipe Monteiro Costa, que exercia o cargo de gerente geral do Centro Integrado de Inteligência de Defesa Social.
"Agradeço a Renato Leite pela dedicação ao serviço público na área de Defesa Social, como delegado e comandando a Polícia Civil nos últimos 22 meses. Esta importante missão, agora, será liderada por Felipe Monteiro. Confiamos no seu trabalho e empenho para chefiar a Polícia Civil de Pernambuco", afirmou, em nota à imprensa, a governadora Raquel Lyra.
A substituição de Renato Rocha pegou de surpresa até mesmo profissionais da segurança pública ligados a ele. Alguns disseram ter tomado conhecimento pelo Diário Oficial.
Na publicação, a informação é de que a exoneração aconteceu "a pedido" de Renato, o que pode indicar que ele próprio pediu demissão ou entregou o cargo.
Ele integra os quadros da Polícia Civil pernambucana desde 2000.
ÚLTIMA ENTREVISTA DE RENATO ROCHA
A última entrevista de Renato Rocha foi durante participação no Debate da Super Manhã, da Rádio Jornal, em 20 de outubro. Na ocasião, ele falou sobre o combate às organizações criminosas em Pernambuco.
Ao final, pediu a palavra para ressaltar o aumento de investimentos na área.
"Queria ressaltar o momento importante que a gente está vivenciando na segurança pública. Faz dois anos, quase três anos, que a gente vem tendo um investimento forte por parte do governo Raquel Lyra na segurança pública. São milhões de reais investidos, efetivo recompletado. Isso nos dará condições de enfrentar esse tema [facções] nos próximos anos", disse.