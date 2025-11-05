STJ decide que carta psicografada não pode ser aceita como prova judicial
Decisão da Sexta Turma, publicada nesta quarta-feira (5), aponta que não há confiabilidade mínima capaz de sustentar comprovação dos fatos alegados
Clique aqui e escute a matéria
A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que cartas psicografadas não podem ser aceitas como prova em processo judicial. No entendimento dos ministros, o documento não possui confiabilidade mínima capaz de sustentar, de forma racional, a comprovação dos fatos alegados. A decisão colegiada foi publicada nesta quarta-feira (5).
O processo analisado pelo STJ diz respeito ao caso de dois homens que foram acusados de homicídio qualificado e duas tentativas de homicídio no Mato Grosso do Sul. Na investigação, a polícia colheu o depoimento de uma testemunha que teria atuado como médium e psicografado informações transmitidas pela vítima fatal.
A validade da carta foi reconhecida nas instâncias ordinárias, inclusive no âmbito de habeas corpus negado pelo Tribunal de Justiça Estadual, que avaliou que o documento não foi necessariamente produzido por meios ilícitos, podendo ser usado como prova indireta, a ser analisada em conjunto com outros elementos.
Agora, a Sexta Turma acolheu o pedido da defesa para declarar a inadmissibilidade de uma carta psicografada juntada aos autos pela acusação, bem como das provas relacionadas a atos de psicografia.
"Não houve até o momento evidência científica sólida e confiável de comprovação da vida pós-morte e da comunicação com pessoas já falecidas", afirmou o ministro Rogerio Schietti Cruz, relator do recurso em habeas corpus.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
PROVA IRRELEVANTE, AVALIA MINISTRO DO STJ
Schietti pontuou que a liberdade de apreciação das provas em processos judiciais deve seguir critérios racionais de apuração dos fatos. A prova precisa ser legal e confiável, demonstrando capacidade mínima de esclarecer o fato alegado.
Na avaliação do ministro, a crença na psicografia é um ato de fé, o qual, por definição, não precisa de demonstração racional. Ele estaria, portanto, em sentido diametralmente oposto aos atos de prova.
Ainda assim, o relator afirmou que a carta psicografada não deve ser considerada como prova ilícita – pois não haveria nenhuma violação em sua obtenção ou produção –, mas sim como irrelevante.
O ministro apontou que, embora uma carta supostamente psicografada pudesse, em princípio, permanecer nos autos como registro da sequência dos atos de investigação, a hipótese do uso indevido como prova diante dos jurados justifica que seja retirada do processo.