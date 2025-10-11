PM é morto durante romaria ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Segundo a PRF, a vítima vinha da cidade de Cruzeiro e utilizava um colete reflexivo da PM durante a caminhada em direção ao santuário

O soldado da Polícia Militar de São Paulo Luiz Guilherme Crispim de Oliveira, de 30 anos, foi morto na madrugada deste sábado, 11 durante assalto na Rodovia Presidente Dutra, em Lorena, no interior de São Paulo. O PM participava de romaria ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Aparecida.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), o policial foi vítima de latrocínio, roubo seguido de morte. De acordo com o boletim de ocorrência, equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas por um romeiro que relatou que seus pais haviam sido assaltados. Ao chegarem ao local, porém, os agentes constataram que os suspeitos já haviam fugido.

Em seguida, os policiais rodoviários foram informados de que um policial militar e outros dois romeiros haviam sido atingidos por tiros. As vítimas foram socorridas em um hospital local, mas o PM não resistiu. O caso foi registrado na Delegacia de Lorena como latrocínio e tentativa de latrocínio.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima vinha da cidade de Cruzeiro e utilizava um colete reflexivo da PM durante a caminhada em direção ao santuário. Na altura do Km 55, ele foi baleado no peito durante o assalto. Ainda de acordo com a PRF, os criminosos levaram mochila, R$ 800 em dinheiro e o celular do policial, que foi socorrido em estado gravíssimo.

Os outros romeiros baleados faziam a caminhada ao lado do solado Crispim. Um deles foi baleado com um tiro no pé e outro com um tiro de raspão nas costas. Eles também foram socorridos, mas sem complicações.

O soldado Crispim era integrante da 4ª Companhia 23º Batalhão de Polícia Militar do Interior. Ele estava há 10 anos na PM de São Paulo. Em nota, o comandante do batalhão, tenente-coronel Rodrigo dos Santos, lamentou a morte do PM e destacou sua atuação na corporação:

"Seu comprometimento com a missão policial-militar e sua postura íntegra conquistaram o respeito de seus pares e superiores, deixando um legado de honra e companheirismo", disse o comandante em postagem nas redes sociais.