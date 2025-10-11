Mãe e filha morrem após comerem bolo de aniversário envenenado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

De acordo com o DHPP de São Paulo, o caso é investigado como duplo homicídio e tentativa de homicídio qualificado por envenenamento

A Polícia Civil de São Paulo investiga a morte de Ana Maria de Jesus, de 52 anos, e de sua filha Larissa de Jesus Castilho, de 21, após as duas comerem um bolo de aniversário envenenado no bairro do Ipiranga, zona sul da capital.

Uma adolescente de 16 anos, também da família, sobreviveu após ser hospitalizada. Agentes cumpriram mandados de busca na última quarta-feira, 8, como parte das investigações.

O bolo foi entregue na casa de Ana Maria no dia seguinte à comemoração de um aniversário de família. Horas depois, ela e as filhas comeram o doce e começaram a passar mal. Larissa teve uma piora súbita e morreu em casa.

Ana Maria foi internada em estado grave e morreu quase dois meses após o envenenamento, em decorrência de complicações. Já adolescente de 16 anos, que havia ingerido uma pequena porção do bolo, também passou mal, foi socorrida a tempo e sobreviveu.

De acordo com o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o caso é investigado como duplo homicídio e tentativa de homicídio qualificado por envenenamento.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que mandados de busca foram cumpridos na última quarta-feira, 8, e que diligências seguem em andamento para esclarecer o crime.