Homem é morto e mulher fica ferida em tiroteio no estacionamento de supermercado em São Lourenço da Mata; suspeito foi preso em flagrante

O caso ocorreu na noite da última terça-feira (7); segundo o Novo Atacarejo, o crime não tem relação com o funcionamento da loja

Um homem de 34 anos foi morto e uma mulher de 20 anos ficou ficou ferida após serem baleados no estacionamento de um estabelecimento comercial, na noite da última terça-feira (7), em São Lourenço da Mata, Região Metropolitana do Recife.

O caso é investigado pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), por meio da Equipe de Força Tarefa de Homicídios Metropolitana Norte.

Como ocorreu o crime

O crime aconteceu no estacionamento externo de um supermercado localizado na Avenida Belmino Correia, no bairro Capibaribe.

De acordo com informações da polícia, a vítima estava acompanhada da esposa quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram e deram início a vários disparos.

A vítima morreu no local e a mulher foi socorrida para uma unidade hospitalar, se encontrando em estado grave.

Dois policiais militares que estavam de folga presenciaram o crime e reagiram à ação. O condutor da moto conseguiu fugir, mas o garupa, um homem de 19 anos, revidou atirando contra os PMs. Ele foi atingido, contido e posteriormente preso.

De acordo com a nota da Polícia Civil, o suspeito ferido foi levado ao hospital sob custódia e, em seguida, encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde o caso está sendo investigado.

O homem de 19 anos foi preso em flagrante e autuado por homicídio consumado e tentativa de homicídio. As investigações seguem em andamento para esclarecer a motivação do crime e outros possíveis envolvidos.

Nota do Novo Atacarejo

Por meio de uma nota oficial, o Novo Atacarejo declarou que o episódio foi um fato de natureza policial, envolvendo fatores externos e pessoas aguardadas no local, sem qualquer relação com o funcionamento da loja ou clientes em compras no momento do ocorrido.

A empresa afirmou também que a equipe de segurança atuou prontamente e acionou a Polícia Militar, que chegou rapidamente ao local.

"O Novo Atacarejo lamenta profundamente o episódio, reforça seu compromisso com a segurança e bem-estar de todos e permanece à disposição das autoridades para colaborar com as investigações e prestar quaisquer esclarecimentos necessários."

São Lourenço da Mata na lista dos 10 municípios com maior taxa de mortes

Segundo o ranking referente ao ano de 2024, que foi divulgado em julho no Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em Pernambuco, dois municípios fazem parte da lista dos 10 com maior taxa de mortes violentas intencionais por 100 mil habitantes no país.

O Cabo de Santo Agostinho e São Lourenço da Mata, ambos localizados no Grande Recife, aparecem em 5º e 6º lugar, respectivamente, no ranking dos mais violentos.

São Lourenço da Mata, com 86 registros, teve uma taxa de 73 mortes por 100 mil habitantes. O município sofre com a guerra entre grupos rivais pelo domínio do tráfico.

A Secretaria de Defesa Social (SDS) se manifestou após o crime ocorrido no supermercado, informando que acompanha diariamente os indicadores criminais por meio do programa Juntos pela Segurança, responsável por ajustar estratégias operacionais em todo o Estado.

Segundo a pasta, São Lourenço da Mata apresentou uma queda de 21,6% nos crimes patrimoniais e redução de 20,9% nos homicídios entre janeiro a setembro deste ano, em comparação com o mesmo período de 2024.

Ainda de acordo com a SDS, o município tem recebido reforço nas ações de policiamento ostensivo e operações integradas, além de sediar a futura Academia Integrada de Defesa Social (ACIDES), com um investimento superior a R$ 60 milhões que concentrará cursos de formação e capacitação das forças de segurança estaduais.

A 10ª Delegacia de Polícia de Homicídios (DPH) continua com as investigações sobre o crime registrado no estacionamento do supermercado, que é tratado pela corporação.



