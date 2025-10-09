Congresso nacional da ABAV perdeu relevância

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Colunista, João Alberto traz os principais eventos pernambucanos e nacionais de sociedade, política, moda, cinema, entretenimento e temas relevantes

O Congresso da Associação Brasileira de Agências Viagens, que está acontecendo no Rio de Janeiro, vem perdendo a cada edição sua relevância e atraindo cada vez menos agentes de viagens. A principal razão é a decisão de concentrar o evento no Rio e São Paulo e sem ter apoio de empresas aéreas e hotéis, com tarifas diferenciadas. Antes o evento acontecia em cidades diferentes. Duas vezes foi no Recife, com imenso sucesso, com um grande número de participantes e grandes eventos. Num deles, tivemos até apresentação extra da Paixão de Cristo da Nova Jerusalém. Um exemplo da falta de interesse, é que o Governo do Estado e a Prefeitura do Recife não divulgaram as atrações dos seus estandes no evento, nem sabemos se têm. Antigamente estavam entre os mais visitados.

HOMENAGEM

Durante o XVII Encontro do Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil, o presidente do TJPE, desembargador Ricardo Paes Barreto, entregou a seis colegas presidentes o Diploma Waldemir Oliveira Lins. Foram agraciados os presidentes dos TJs da Bahia, Ceará, Rio de Janeiro, Tocantins, Amapá e Goiás: desembargador(a)s Cynthia Maria Pina Resende, Heráclito Vieira de Sousa Neto, Ricardo Couto de Castro, Maysa Vedramini Rosal, Jayme Ferreira e Leandro Crispim.

Desembargador Paulo Victor e Katia Vasconcelos e Eudes e Rogério Lins, em festa no Famiglia Giuliano - Sheila Wanderley/Divulgação

NA COREIA

Dandarah Cavalcanti chega hoje à Coreia do Sul, onde aprimora conhecimentos em produtos e procedimentos, na terra que é considerada a maior referência na estética facial e tecnologias.

Samira Pavesi recebe na sua exposição na Galeria Janete Costa o hoteleiro José Otávio Meira Lins - Arquivo Pessoal

MEDICINA

Solenidade hoje, às 9h, assinala o lançamento da "Inspirali", instituição voltada à educação e inovação médica, que chega ao Recife em parceria com o Real Hospital Português.

QUEIMADURAS

O médico pernambucano Marcelo Borges, um dos maiores especialistas brasileiros no tratamento de queimados, assinou o contrato de licenciamento com a empresa de biotecnologia “Biotec” para industrializar e comercializar o curativo da tilápia destinado ao tratamento das queimaduras e feridas. Medicamento deve chegar ao mercado em cinco anos.

CIDADANIA

A Assembleia Legislativa de Pernambuco faz reunião solene hoje, às 18h, para entregar o título de Cidadão Pernambucano ao médico Leonardo Gomes, por proposta do deputado Rodrigo Farias. Baiano, tem uma longa e competente atuação no nosso estado, especialmente no Samu.

TAP

Eduardo Loyo, presidente da Empetur, participou da festa no Rio de Janeiro, que assinalou os 80 anos da TAP Air Portugal.

RETORNO

Depois de 10 anos cancelado, o registro cancelado, José Dirceu reabilitou seu registro na OAB. E já voltou a atuar, com escritório em Brasília.

FESTIVAL

O Chef César Santos será o curador do Festival Gastronômico Marchador das Estações, que acontecerá sábado e domingo, no Hotel Fazenda Monte Castelo, em Gravatá.

FORTUNA

Cristiano Ronaldo acaba de se tornar o primeiro bilionário da história do futebol. Segundo o “Bloomberg Billionaires Index”, sua fortuna foi impulsionada pela recente renovação de contrato com o Al-Nassr, da Arábia Saudita, e está estimada em 1,2 bilhão de euros ( R$ 7,5 bilhões).

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Já virou tópico manjado nas conversas o tema do golpe do falso advogado.” (Gustavo Henrique de Brito Alves Freire)

MILU Megale celebra a aprovação da filha, Malu, no curso de Medicina.

BRUNA Emery assinou a pintura do teto do ambiente de Cecília Lemos na Casa Cor.

O REITOR da UFPE, Alfredo Gomes, fez a palestra “A autonomia universitária, a pós-graduação e os impactos da universidade pública brasileira”, na Universidade de São Paulo.

NOVO ranking sobre imóveis e investimentos mostra que Recife se mantém entre as capitais com os aluguéis mais altos do país.

NO NOVOTEL Recife Marina acontece, hoje, o coquetel de abertura do evento “Vinhos na Vila Recife”, que será amanhã e sábado.

HOJE é o Dia Mundial da Visão.

O CINEMA brasileiro vive meses de pura ascensão. Mais um sucesso é ‘’O Último Carnaval’’, com Domingos Antônio, Julia Konrad e Nivaldo Nascimento.

ANIVERSARIANTES

Aderval Barros, Ângela Brito, Ângela Moraes, Arnaldo Xavier, Caio Mário Mello, Eduardo Falcão, Eloy D’Almeida Lins, Gilvandro Filho, João da Costa Azevedo Filho, Lúcia da Fonte, Maria Tereza Maranhão, Nícia Gueiros Leite, Roberto Selva, , Socorrinho Almeida, Tereza Teixeira e Vanessa Vecchione Pontual.