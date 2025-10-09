Supremo aprova lista da OAB para o Quinto Constitucional

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, tomou a decisão no processo do Quinto Constitucional do Tribunal de Justiça de Pernambuco, legitimando a lista sêxtupla da OAB de Pernambuco. Um processo que paralisava, desde novembro do ano passado, a escolha do ocupante da vaga criada quando do aumento de 52 para 58 no número de desembargadores de Pernambuco. O presidente Ricardo Paes Barreto vai marcar reunião do pleno do Tribunal de Justiça que vai escolher três nomes entre Adriana Caribé, Diana Câmara, Ana Paula Azevedo, Carlos Gil Filho, Alexandre Bartilotti e Paulo Arthur Monteiro, para encaminhar para a governadora Raquel Lyra escolher o novo desembargador ou desembargadora de Pernambuco.

FAVORITA

O nome mais forte é o da advogada Adriana Caribé.

ARTE

A Feira de Arte Contemporânea de Pernambuco acontece de hoje a domingo, no Recife Expo Center, com a participação de 40 galerias de vários estados.

CLUBE SECRETO

Formado por muitos nomes de destaque no nosso mundo feminino, em clima de networking, o “Clube Secreto” faz almoço hoje no Terraço Carvalheira, em evento que terá o apoio do Outlet Recife.

SUCESSO

Rogério Robalinho comemora o sucesso da 15ª Bienal Internacional do Livro de Pernambuco, que marca os 30 anos do evento e vem lotando o pavilhão do Centro de Convenções. Uma das grandes atrações será o premiado escritor Mia Couto, sábado, com expectativa de casa cheia.

TEMPO

Triste pensar que ontem marcou dois anos desde o início da guerra em Gaza. Com um número de mortes indescritível, o conflito ainda não chegou ao fim e há muita resistência nos acordos.

LIVRO

A jornalista Cecília Lemos comandou, em Brasília, um importante debate durante o lançamento do livro “Só Sei que Foi Assim”, do escritor Octávio Santiago. A obra traz um estudo sobre estereótipos, apagamentos e desigualdades econômicas, propondo um novo espelho para enxergar o Nordeste e, através dele, o Brasil.

ECONOMIA

Durante a abertura do Festival Internacional sobre Tecnologia e Sustentabilidade na Indústria, em Brasília, o Ministério do Empreendedorismo e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial firmaram um acordo assinado por Tadeu Alencar e pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Tem o objetivo de fortalecer micro e pequenas empresas por meio de soluções inovadoras voltadas ao desenvolvimento e à retomada do crescimento econômico do país.

MÚSICA

Um novo nome na música brasileira é “Chico”, nome artístico do filho de Cássia Eller. Fez sua estreia no Rock in Rio do ano passado e realiza sua primeira turnê nacional.

PATRIMÔNIO

A Assembleia Legislativa aprovou proposta do deputado Sileno Guedes, concedendo à Bienal Internacional do Livro de Pernambuco o título de “Patrimônio Imaterial do Estado".