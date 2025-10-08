Reunião sobre a Escola de Sargentos do Exército e sua Compensação Ambiental
Colunista, João Alberto traz os principais eventos pernambucanos e nacionais de sociedade, política, moda, cinema, entretenimento e temas relevantes
Clique aqui e escute a matéria
O ministro José Múcio Monteiro comandou reunião no Comando Militar do Nordeste para apresentar o Estudo Inicial da Compensação Ambiental relacionada à implantação da Escola de Sargentos do Exército em Pernambuco. Foi recebido com honras militares pelos generais Maurílio Ribeiro Neto e Carlos Machado, chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército. Estiveram presentes os desembargadores Francisco Bandeira de Mello e Humberto Vasconcelos, o procurador da República Fábio de Albuquerque, o procurador-chefe do Ministério Público José Paulo Cavalcanti Xavier e o consultor jurídico da União, André Alcântara.
PRESENÇAS
O encontro teve a presença dos deputados federais Augusto Coutinho, José Mendonça Filho, Coronel Meira, Ossésio Silva e Pastor Eurico, e do deputado estadual Renato Antunes; dos secretários Guilherme Cavalcanti e Daniel Coelho; do presidente da Fiepe, Bruno Veloso; e do presidente da Fecomércio, Bernardo Peixoto. No final, José Múcio Monteiro destacou a importância da transparência e do diálogo com a sociedade civil, reforçando o compromisso do Ministério da Defesa com a sustentabilidade e com o respeito à legislação ambiental.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
NOBEL
O ganhador do Prêmio Nobel da Paz será conhecido sexta-feira. Donald Trump é o favorito para ganhar a importante premiação.
CONCERTO PELA PAZ
O Papa Leão XIV vai assistir à apresentação do Concerto pela Paz, hoje, na Praça de São Pedro, no Vaticano. Vai receber a Orquestra Criança Cidadã, formada por músicos do Brasil, Rússia, Ucrânia, Irã, Palestina, Israel e Coreias do Sul e do Norte. O repertório inclui o frevo “O Último Dia”, de Levino Ferreira.
INUSITADO
A Folha de S.Paulo fez, na edição de ontem, o “obituário” da icônica vilã Odete Roitman, de Vale Tudo, semelhante aos que vemos nas homenagens póstumas dedicadas a figuras reais. A ação, mesmo inusitada, viralizou nas redes sociais, já que a personagem de Deborah Bloch acumula fãs e adversários.
NO JAPÃO
O pernambucano Pedro Pessoa, sócio da Pequod Investimentos, chega hoje a Tóquio para cinco dias de imersão nos ecossistemas de negócios do Japão, em um grupo de 50 executivos brasileiros.
LANÇAMENTOS
A Cepe lança três obras na Bienal Internacional do Livro de Pernambuco: Antes que as Palavras te Esqueçam, romance do professor da Sorbonne Leonardo Tonus, que vem para o evento; Artífices da História – Trajetórias de Vida e Itinerários Intelectuais, de Helder Remígio e Evaldo Costa; e Não Estou Recebendo Visitas, de Agnes Souza.
COMÉDIA
O casal de artistas e professores da UFPE Luiz Kleber Queiroz e Maria Aida Barroso dirigem a comédia La Serva Padrona, em cartaz de hoje a sábado, no Teatro Borba Filho. O espetáculo é uma versão nordestina da obra escrita no século XVIII e reconhecida como uma das mais importantes da ópera bufa italiana.
EVENTO
O Shopping Tacaruna e a Prata Rara lançaram ontem a campanha “Mulheres Mais, por uma Vida Mais Cor-de-Rosa”, em prol da autoestima e do bem-estar feminino, com exposição fotográfica de 10 mulheres mastectomizadas, que receberão próteses produzidas pelo projeto social “Vista-se de Vida”.
DOAÇÕES
Uma iniciativa partiu do Hospital do Câncer, que passou a expor placas em homenagem aos políticos que realizam doações à instituição, a qual depende inteiramente dessas contribuições para se manter. Desde a adoção da medida, as doações aumentaram significativamente.