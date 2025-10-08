Reunião sobre a Escola de Sargentos do Exército e sua Compensação Ambiental

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

O ministro José Múcio Monteiro comandou reunião no Comando Militar do Nordeste para apresentar o Estudo Inicial da Compensação Ambiental relacionada à implantação da Escola de Sargentos do Exército em Pernambuco. Foi recebido com honras militares pelos generais Maurílio Ribeiro Neto e Carlos Machado, chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército. Estiveram presentes os desembargadores Francisco Bandeira de Mello e Humberto Vasconcelos, o procurador da República Fábio de Albuquerque, o procurador-chefe do Ministério Público José Paulo Cavalcanti Xavier e o consultor jurídico da União, André Alcântara.

PRESENÇAS

O encontro teve a presença dos deputados federais Augusto Coutinho, José Mendonça Filho, Coronel Meira, Ossésio Silva e Pastor Eurico, e do deputado estadual Renato Antunes; dos secretários Guilherme Cavalcanti e Daniel Coelho; do presidente da Fiepe, Bruno Veloso; e do presidente da Fecomércio, Bernardo Peixoto. No final, José Múcio Monteiro destacou a importância da transparência e do diálogo com a sociedade civil, reforçando o compromisso do Ministério da Defesa com a sustentabilidade e com o respeito à legislação ambiental.

NOBEL

O ganhador do Prêmio Nobel da Paz será conhecido sexta-feira. Donald Trump é o favorito para ganhar a importante premiação.

CONCERTO PELA PAZ

O Papa Leão XIV vai assistir à apresentação do Concerto pela Paz, hoje, na Praça de São Pedro, no Vaticano. Vai receber a Orquestra Criança Cidadã, formada por músicos do Brasil, Rússia, Ucrânia, Irã, Palestina, Israel e Coreias do Sul e do Norte. O repertório inclui o frevo “O Último Dia”, de Levino Ferreira.

INUSITADO

A Folha de S.Paulo fez, na edição de ontem, o “obituário” da icônica vilã Odete Roitman, de Vale Tudo, semelhante aos que vemos nas homenagens póstumas dedicadas a figuras reais. A ação, mesmo inusitada, viralizou nas redes sociais, já que a personagem de Deborah Bloch acumula fãs e adversários.

NO JAPÃO

O pernambucano Pedro Pessoa, sócio da Pequod Investimentos, chega hoje a Tóquio para cinco dias de imersão nos ecossistemas de negócios do Japão, em um grupo de 50 executivos brasileiros.

LANÇAMENTOS

A Cepe lança três obras na Bienal Internacional do Livro de Pernambuco: Antes que as Palavras te Esqueçam, romance do professor da Sorbonne Leonardo Tonus, que vem para o evento; Artífices da História – Trajetórias de Vida e Itinerários Intelectuais, de Helder Remígio e Evaldo Costa; e Não Estou Recebendo Visitas, de Agnes Souza.

COMÉDIA

O casal de artistas e professores da UFPE Luiz Kleber Queiroz e Maria Aida Barroso dirigem a comédia La Serva Padrona, em cartaz de hoje a sábado, no Teatro Borba Filho. O espetáculo é uma versão nordestina da obra escrita no século XVIII e reconhecida como uma das mais importantes da ópera bufa italiana.

EVENTO

O Shopping Tacaruna e a Prata Rara lançaram ontem a campanha “Mulheres Mais, por uma Vida Mais Cor-de-Rosa”, em prol da autoestima e do bem-estar feminino, com exposição fotográfica de 10 mulheres mastectomizadas, que receberão próteses produzidas pelo projeto social “Vista-se de Vida”.

DOAÇÕES

Uma iniciativa partiu do Hospital do Câncer, que passou a expor placas em homenagem aos políticos que realizam doações à instituição, a qual depende inteiramente dessas contribuições para se manter. Desde a adoção da medida, as doações aumentaram significativamente.