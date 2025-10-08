fechar
João Alberto | Notícia

Reunião sobre a Escola de Sargentos do Exército e sua Compensação Ambiental

Colunista, João Alberto traz os principais eventos pernambucanos e nacionais de sociedade, política, moda, cinema, entretenimento e temas relevantes

Por JC Publicado em 08/10/2025 às 4:00
No jantar em que comemoraram o aniversário de casamento, no seu apartamento de Lisboa, Auxiliadora e João Carlos Paes Mendonça receberam Lúcia Pontes, Sérgio, Maria Lecticia e José Paulo Cavalcanti
No jantar em que comemoraram o aniversário de casamento, no seu apartamento de Lisboa, Auxiliadora e João Carlos Paes Mendonça receberam Lúcia Pontes, Sérgio, Maria Lecticia e José Paulo Cavalcanti - Arquivo Pessoal

Clique aqui e escute a matéria

O ministro José Múcio Monteiro comandou reunião no Comando Militar do Nordeste para apresentar o Estudo Inicial da Compensação Ambiental relacionada à implantação da Escola de Sargentos do Exército em Pernambuco. Foi recebido com honras militares pelos generais Maurílio Ribeiro Neto e Carlos Machado, chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército. Estiveram presentes os desembargadores Francisco Bandeira de Mello e Humberto Vasconcelos, o procurador da República Fábio de Albuquerque, o procurador-chefe do Ministério Público José Paulo Cavalcanti Xavier e o consultor jurídico da União, André Alcântara.

PRESENÇAS

O encontro teve a presença dos deputados federais Augusto Coutinho, José Mendonça Filho, Coronel Meira, Ossésio Silva e Pastor Eurico, e do deputado estadual Renato Antunes; dos secretários Guilherme Cavalcanti e Daniel Coelho; do presidente da Fiepe, Bruno Veloso; e do presidente da Fecomércio, Bernardo Peixoto. No final, José Múcio Monteiro destacou a importância da transparência e do diálogo com a sociedade civil, reforçando o compromisso do Ministério da Defesa com a sustentabilidade e com o respeito à legislação ambiental.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

NOBEL

O ganhador do Prêmio Nobel da Paz será conhecido sexta-feira. Donald Trump é o favorito para ganhar a importante premiação.

CONCERTO PELA PAZ

O Papa Leão XIV vai assistir à apresentação do Concerto pela Paz, hoje, na Praça de São Pedro, no Vaticano. Vai receber a Orquestra Criança Cidadã, formada por músicos do Brasil, Rússia, Ucrânia, Irã, Palestina, Israel e Coreias do Sul e do Norte. O repertório inclui o frevo “O Último Dia”, de Levino Ferreira.

INUSITADO

A Folha de S.Paulo fez, na edição de ontem, o “obituário” da icônica vilã Odete Roitman, de Vale Tudo, semelhante aos que vemos nas homenagens póstumas dedicadas a figuras reais. A ação, mesmo inusitada, viralizou nas redes sociais, já que a personagem de Deborah Bloch acumula fãs e adversários.

NO JAPÃO

O pernambucano Pedro Pessoa, sócio da Pequod Investimentos, chega hoje a Tóquio para cinco dias de imersão nos ecossistemas de negócios do Japão, em um grupo de 50 executivos brasileiros.

LANÇAMENTOS

A Cepe lança três obras na Bienal Internacional do Livro de Pernambuco: Antes que as Palavras te Esqueçam, romance do professor da Sorbonne Leonardo Tonus, que vem para o evento; Artífices da História – Trajetórias de Vida e Itinerários Intelectuais, de Helder Remígio e Evaldo Costa; e Não Estou Recebendo Visitas, de Agnes Souza.

COMÉDIA

O casal de artistas e professores da UFPE Luiz Kleber Queiroz e Maria Aida Barroso dirigem a comédia La Serva Padrona, em cartaz de hoje a sábado, no Teatro Borba Filho. O espetáculo é uma versão nordestina da obra escrita no século XVIII e reconhecida como uma das mais importantes da ópera bufa italiana.

EVENTO

O Shopping Tacaruna e a Prata Rara lançaram ontem a campanha “Mulheres Mais, por uma Vida Mais Cor-de-Rosa”, em prol da autoestima e do bem-estar feminino, com exposição fotográfica de 10 mulheres mastectomizadas, que receberão próteses produzidas pelo projeto social “Vista-se de Vida”.

DOAÇÕES

Uma iniciativa partiu do Hospital do Câncer, que passou a expor placas em homenagem aos políticos que realizam doações à instituição, a qual depende inteiramente dessas contribuições para se manter. Desde a adoção da medida, as doações aumentaram significativamente.

Leia também

Desembargadores no aniversário de Luiz Mário Moutinho
SOCIEDADE

Desembargadores no aniversário de Luiz Mário Moutinho

Sociedade prestigiou os 60 anos de Luiz Mário Moutinho
SOCIEDADE

Sociedade prestigiou os 60 anos de Luiz Mário Moutinho

Compartilhe

Tags