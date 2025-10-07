fechar
João Alberto | Notícia

Sociedade prestigiou os 60 anos de Luiz Mário Moutinho

Colunista, João Alberto traz os principais eventos pernambucanos e nacionais de sociedade, política, moda, cinema, entretenimento e temas relevantes

Por Lara Calábria Publicado em 07/10/2025 às 4:00
Luiz Mário Moutinho, José Múcio Monteiro, Luís Eduardo e Lucas Moutinho
Luiz Mário Moutinho, José Múcio Monteiro, Luís Eduardo e Lucas Moutinho - Sheila Wanderley/Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Sheila Wanderley/Divulgação
Luiz Mário Moutinho, José Múcio Monteiro, Luís Eduardo e Lucas Moutinho - Sheila Wanderley/Divulgação

 

Sheila Wanderley/Divulgação
Gláucio e Beta Carneiro Leão - Sheila Wanderley/Divulgação

Sheila Wanderley/Divulgação
Eduardo e Camila Tiburtius - Sheila Wanderley/Divulgação

 

Sheila Wanderley/Divulgação
Silvana e o médico Romoaldo Almeida - Sheila Wanderley/Divulgação

Sheila Wanderley/Divulgação
Fred, Maria e Eduardo Loyo - Sheila Wanderley/Divulgação

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Desembargadores no aniversário de Luiz Mário Moutinho
SOCIEDADE

Desembargadores no aniversário de Luiz Mário Moutinho

Tibério Moreno é uma referência na urologia e na robótica
ENTREVISTA

Tibério Moreno é uma referência na urologia e na robótica

Compartilhe

Tags