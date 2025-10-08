Uma bela ação do Instituto JCPM com mulheres no "Outubro Rosa"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Colunista, João Alberto traz os principais eventos pernambucanos e nacionais de sociedade, política, moda, cinema, entretenimento e temas relevantes

Clique aqui e escute a matéria

A ação do “Outubro Rosa” para prevenção e diagnóstico de câncer de mama, realizada pelo Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social em parceria com o Centro Diagnóstico Lucilo Ávila, chegou a sua 5ª edição. É um belo trabalho de cidadania, que promoveu 100 atendimentos clínicos a mulheres de comunidades carentes do Pina e Brasília Teimosa, com encaminhamentos para mamografias e outros exames gratuitos.

RESULTADOS

A Agro FTI celebra o sucesso do 3º Dia de Campo realizado na Fazenda Três Corações, em Gravatá. Reuniu cerca de 200 participantes, entre criadores, consultores e pecuaristas de mais de 10 estados.

DESPEDIDA

Após 18 anos na Rua da Hora, o Chiwake se despede de sua primeira casa com um jantar, hoje, onde Biba Fernandes traz menu harmonizado em sete etapas, com pratos que marcaram a história do restaurante.

EMENDAS

A farra das emendas parlamentares parece não ter fim. De 12 de junho a 3 de outubro deste ano, o valor empenhado pelo Governo Federal para pagamento de emendas de senadores e deputados passou de R$ 1 bilhão para R$ 24,3 bilhões. Desse total, R$ 6,5 bilhões foram empenhados de 22 de setembro a 3 de outubro, período que coincide com a votação das mudanças no imposto de renda no Congresso.

MUDANÇA

Teve grande impacto no Vaticano a decisão do Papa Leão XIV de reverter uma das reformas financeiras de seu antecessor, Francisco. Os departamentos da Santa Fé não precisarão mais depender exclusivamente do banco do Vaticano para seus investimentos e poderão recorrer a bancos estrangeiros quando julgarem mais conveniente. Nos bastidores, a medida é vista como mais liberdade para departamentos que se sentiam limitados, mas também reacende discussões sobre transparência e eficiência nas finanças da Igreja.

TÍTULO

O desembargador Rogério Favreto recebeu da Câmara Municipal o título de Cidadão Recifense. Na solenidade, foi prestigiado pessoalmente por João Campos, com quem tem grande amizade.

PERDA

Faleceu ontem, José de Paiva Netto, dono de uma voz marcante na comunicação brasileira. Jornalista, radialista, compositor e educador, também foi diretor-presidente da Legião da Boa Vontade (LBV) e fundador do Templo da Boa Vontade.

CAFÉ

Em conversa recente entre Lula e Donald Trump, um tema curioso surgiu: a falta que o presidente americano revelou sentir do café brasileiro. Desde a nova tarifa imposta aos grãos do Brasil, o preço do café nos EUA subiu 3,6% em agosto, a maior alta mensal em 14 anos, segundo dados oficiais.

CINEMA

O cinema nacional vive meses de pura ascensão. Mais um sucesso é ‘’O Último Carnaval’’, com Domingos Antônio, Julia Konrad e Nivaldo Nascimento.

TURISMO

Com belos resorts e preços menores do que outros destinos da América Central, a República Dominicana tornou-se um dos destinos preferidos dos turistas brasileiros.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “A guerra é ruim, mas sem jornalismo é muito pior.” (José Hamilton Ribeiro)

LEO Barbosa e Fernando Reis lançam a edição deste ano da “Restaurante Week", em jantar esta noite no Mingus Zé Maria.

A ALEPE faz reunião solene hoje, às 18h, para entregar o título de Cidadão de Pernambuco ao cantor e compositor Renato Teixeira.

A DESEMBARGADORA federal Joana Carolina recebeu muitas felicitações, ontem, quando celebrou a nova idade.

O HOTEL Monte Castelo será palco, no fim de semana, com exposição de cavalos Mangalarga Marchador e festival gastronômico assinado por César Santos.

CAROLINA Calheiros retorna de temporada em Holambra, em São Paulo.

O RESTAURANTE Varanda Noronha está entre os 10% melhores do mundo, de acordo com o Travellers Choice Awards.

O ADVOGADO pernambucano Alysson Santana tomou posse como membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político.

CHAMA-SE “Jardim do Primeiro Sonho”, o bonito ambiente infantil que a designer de interiores Mayra Menezes assina na Casa Cor.

ANIVERSÁRIOS

Ana Cristina Aguiar, Ângela Barros, Avelar Loureiro, Gildo Caricio Caldas, Giovani Santoro, João Bravo Netto, , Marcionilo Lins Júnior, Maria Dulce Galvão, Maria Helena Andrade, Sílvio Vasconcelos, Simone Andrade e Tereza Cristina Pontual.