Flávio Ricco: No jornalismo, toda informação deve ser clara, precisa e objetiva

É muito importante estar atento às regras gramaticais para que a mensagem seja recebida de maneira clara, tanto na redação quanto na TV

Por favor, de cara, vale aviso de que não se trata de preciosismo, mas apenas o desejo de colaborar com os tantos canais que se dedicam à boa informação.

E que, por aí, evidentemente, também se inclui o jornalismo da TV aberta, de forma especial aos encarregados das tarjas ou GCs.

Vale lembrar que as siglas SP e RJ, normalmente utilizadas, só podem se referir aos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, respectivamente, e não às suas capitais.

Assim, a informação “bar é autuado na zona leste de SP” não indica que o estabelecimento esteja localizado em bairro ao leste da cidade de São Paulo, como talvez fosse a intenção. Muito pelo contrário.

A informação sugere que o bar talvez esteja em Bananal ou Guaratinguetá, cidades localizadas ao leste do estado de São Paulo.

Repito: não vai aqui nenhum excesso, mas apenas um aviso ou um presta atenção, porque também na comunicação, via texto, não se pode passar a impressão de negligência, dúvida ou desconhecimento.

TV Tudo

Virada interessante

No campo das apostas, poucos acreditavam nessa virada de jogo do “Estrela da Casa”.

De um programa sofrível em 2024, ele soube se tornar atrativo e interessante na sua segunda edição. Parabéns aos envolvidos.

Ana Clara - Divulgação

A mesma coisa

A “Vale Tudo” de hoje está conseguindo repetir tudo o que a primeira apresentou no passado.

Se fez assunto desde os primeiros capítulos e agora causa todo esse barulho no final, em torno do “Quem matou Odete Roitman?”. O gênero novela foi recuperado e voltou a brilhar em sua potência máxima.

Energia ruim

É o caso de saber se todo esse pessoal que andou fuzilando a autora Manuela Dias, diante de todo esse sucesso – porque os números e a comoção não mentem -, agora terá coragem de admitir o engano.

Aliás, no mundo de hoje, todo mundo é ruim até prova em contrário. Quando até bem pouco tempo, o inverso era o verdadeiro.

Especial do Rei

Angélica Campos, que tem uma história bonita na Globo, com passagens em diversos programa, vai dirigir o especial do Roberto Carlos.

Só falta ser anunciada.

Aviso à praça

Ronnie Von está zerado. Depois de um procedimento no coração e uma intercorrência das mais desagradáveis – erro hospitalar, ele voltou ao seu trabalho na Rede TV!.

E voltou, voltando. Na última terça, gravou quatro programas.

Vinheta - 1

A mensagem de fim de ano da Globo já recebe atenção da casa.

As gravações, noturnas, foram marcadas para os dias 21 e 22 deste mês no Rio, movimentando os principais nomes de todas as plataformas.

Vinheta - 2

O formato da mensagem deste ano da Globo estabelece que todo contratado se faça acompanhar de um convidado especial.

Só como exemplo, um ator poderá surgir ao lado da mãe, do pai ou de um grande amigo. Tudo isso no espírito do "Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa. É de quem quiser, quem vier".

Tá andando

A montagem do SBT News segue em passos firmes e cuidadosos, enfrentando as dificuldades naturais e não tão fáceis assim de montar um bom quadro de analistas.

Hoje, a exigência é que, todo bom profissional da área, além de saber se colocar, também saiba buscar e onde encontrar a melhor informação. O fuçador.

Passo seguinte

O diretor de jornalismo do SBT, Leandro Cipoloni, está à frente dos trabalhos do SBT News, valendo-se da sua experiência e participação na montagem da CNN Brasil.

E só depois de ter montado um bom quadro de analistas, se pensar nos âncoras. Por exemplo: Celso Freitas e Sérgio Aguiar.

Próxima das nove

Lorrana Mousinho, atriz, professora de teatro e preparadora de elenco, faz sua estreia em novelas na próxima das 21h da Globo, “Três Graças”.

Cláudia é a personagem, uma das cuidadoras que trabalha na casa da vilã, Arminda (Grazi Massafera), e que vai encarar vestibular para medicina.

Lorrana Mousinho, que interpreta Cláudia na novela "Três Graças" - Crédito Marilha Galla

Bate – Rebate

Que bom! A Gazeta pegou gosto... Neste próximo sábado já tem o jogo de volta da final da Copa Paulista, Primavera e XV...

... E em acordo com a FPF, foi confirmada ontem a transmissão da Copinha Feminina Sicredi, entre o final de novembro, como de dezembro.

Bruna Lombardi está confirmada para um dos painéis da 4ª edição do projeto “Sempre um Papo – Palavra Acesa”, dia 21, no Museu do Amanhã...

... Ao lado dela estará o jornalista e escritor Aydano André Motta, em uma conversa sobre o poema “Da Calma e do Silêncio”.

A Seriella coloca também entre os projetos para 2026 a produção da série “Amor em Ruínas”, baseada na história do profeta Oseias.

Na próxima segunda-feira, a Globo vai realizar o seu Upfront, em São Paulo...

... Ocasião em que serão apresentados os destaques da programação 2026 e informações sobre dramaturgia Vertical e Mininovela...

... Como sempre, também se espera uma surpresa ou outra.

Livre de “Vale Tudo”, Cauã Reymond agora prioriza a série “Mata-Mata”, sobre os bastidores do futebol...

... Além de protagonista, ele ajuda na escalação e na produção e, ainda, vai dirigir parte das cenas.

C´est fini

A série “Clube Spelunca” tem estreia marcada para o dia 17, às 18h30, na TNT e na HBO Max.

Em seu elenco, o jovem ator Agyei Augusto, também cantor e compositor e que acaba de lançar o EP “Agyei Na Área”. Antônio Pitanga e Neusa Borges são outros destaques.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!