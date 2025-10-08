Flávio Ricco: O SBT só tem a perder com seus descontentamentos internos
Celso Portiolli também reclamou da falta de investimentos no "Domingo Legal" e promessas não cumpridas. Isso não é bom. Confira na coluna de hoje
Ratinho tornou pública sua insatisfação com o SBT, porque anteciparam a exibição do seu programa na segunda-feira e ele só foi avisado na última hora.
Ratinho, Celso Portiolli e Cesar Filho sempre foram importantes pontos de apoio para o trabalho que Daniela Beyruti, desde o primeiro dia, vem fazendo no SBT.
Os quatro têm até um grupo de WhatsApp e as trocas de informações, entre eles, sabemos, sempre foram muito positivas. Na base da colaboração. Deixaram de ser?
Nesta altura dos acontecimentos, esse é um ruído que não é nada legal, porque pode botar todo um trabalho a perder.
E nada também que uma boa conversa não resolva.
Sempre vale lembrar que, historicamente, o SBT já sofreu perdas importantes por erros parecidos.
TV Tudo
Coisa maluca - 1
Não é por nada, mas certas coisas só acontecem aqui.
Começou no sábado, domingo foi muito pior e até agora, no meio esportivo, o assunto número um são os erros de arbitragem cometidos no Brasileirão.
Coisa maluca – 2
Ao que se conclui, diante de todo esse falatório e das malucas decisões tomadas em campo, que nem com o VAR colocado à disposição, pelo menos aqui no nosso quintal, se resolve e nem vai resolver alguma coisa. A arbitragem brasileira é muito ruim.
O atestado de incompetência está assinado.
Coisa maluca – 3
Mas em meio a esse falatório todo, no que diz respeito aos nossos treinadores, tudo vai da ocasião ou do resultado do próprio time.
Isso além do teatrinho e de um ou dois que são extremamente mal-educados.
Tem estreia
André Hernan vai estrear o “Fala Fonte”, segunda que vem, 9h, diário, no YouTube da ESPN Brasil, redes sociais e conteúdos na TV e Disney+.
Zero opinião. Só informação, com apurações em tempo real. Um formato bem diferente.
Prioridade
David Ellison, presidente da Skydance Media, em todas as suas manifestações, tem mostrado muito interesse em avançar no campo esportivo e disputar bravamente novos direitos.
A Paramount, no geral, deve se dar muito bem com isso. Aqui no Brasil, seguir com os direitos da Libertadores é um dos principais objetivos.
Novo programa
Com apresentação de Caio Sorriso, participação de Gabriel Golim e reportagens de Dan Lacalle, a Rede TV! estreia no próximo dia 12, às 18h, o “American Zone”.
Exibido aos domingos e dedicado aos esportes norte-americanos, o programa trará explicações de regras e táticas, análises e curiosidades do futebol local, basquete, beisebol e hóquei.
Coisa de craque
Quando aqui se diz que, em TV aberta especialmente, é preciso pensar a Programação como um todo e com profissionais preparados para isso, a Globo deu mais um exemplo na segunda-feira...
Grazi Massafera, aparecendo como a vilã Arminda, de “Três Graças”, no intervalo de “Vale Tudo” e comentando a morte da Odete, foi uma jogada de craque. Golaço. Sem necessidade de VAR.
Policial
“Cenas De Um Crime” é uma das novas séries da HBO Max, produzida pela Zola Filmes, com estreia no próximo dia 16. Com oito episódios, o thriller policial é estrelado por Débora Nascimento e Fabrício Boliveira, e promete uma trama marcada por mistério, tensão e reviravoltas.
A história
Os detetives André (Boliveira) e Bárbara (Nascimento), recém-separados, são designados para a investigação do assassinato de um dos maiores empreiteiros do país, que acontece durante uma reunião familiar em uma mansão. A trama gira em torno de um “Quem matou?”. Pierre Baitelli, Romaní, Bruna Mascarenhas, Letícia Isnard, Daniel Dantas e Augusto Madeira completam o elenco.
Próximo da TMC
Ainda não se pode dar como certo, mas Benjamin Back também está muito perto de acertar com a TMC.
Entendimentos, nesta altura, bem avançados e sem qualquer prejuízo aos seus outros trabalhos, entre CNN e SBT.
Bate-Rebate
- Fafy Siqueira foi indicada ao Los Angeles Brazilian Film Festival pelo trabalho em “Colegas 2”, do diretor Marcelo Galvão...
- ... O evento vai acontecer entre os dias 13 e 16 deste mês...
- ... A comédia “Colegas 2”, em breve nos cinemas, traz no elenco vários atores com síndrome de Down e autismo, além de artistas com outros tipos de deficiência.
- A TMC, nova identidade da Transamérica, elegeu a Band como um dos seus alvos principais...
- ... Prosseguem as conversas com outros nomes, após as contratações de Rodrigo Alvarez e Joana Treptow.
- Nesta quarta-feira, em homenagem ao Dia do Nordestino, o “Manhã Com Você”, da Rede TV!, será transmitido diretamente do Centro de Tradições Nordestinas (CTN), em São Paulo.
- O “The Voice Brasil” voltou ao ar, agora no SBT, com a qualidade de sempre...
- ... Mas, repetindo um “problema” dos tempos de Globo: horário de exibição. Muito tarde...
- ... Além disso, é preciso colocar na mesa essa questão da troca de público, entre Ratinho e “The Voice”.
- Por outro lado, as inscrições para o “Estrela da Casa 3” começam nesta quinta-feira.
- Mister Sam, sempre ele!, acaba de lançar “Quem Matou Odete Roitman” nas versões piseiro e trap.
C’est fini
Entre provas de figurino, gravação de chamadas e participação em programas de TV e rádio, Chris Flores terá agenda das mais movimentadas na Band, a partir de hoje.
Na segunda, a apresentadora estreia no “Melhor da Tarde”.
Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!