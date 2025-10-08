Flávio Ricco: O SBT só tem a perder com seus descontentamentos internos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Celso Portiolli também reclamou da falta de investimentos no "Domingo Legal" e promessas não cumpridas. Isso não é bom. Confira na coluna de hoje

Clique aqui e escute a matéria

Ratinho tornou pública sua insatisfação com o SBT, porque anteciparam a exibição do seu programa na segunda-feira e ele só foi avisado na última hora.

Antes, Celso Portiolli também reclamou da falta de investimentos no “Domingo Legal” e promessas não cumpridas. Isso não é bom.

Ratinho, Celso Portiolli e Cesar Filho sempre foram importantes pontos de apoio para o trabalho que Daniela Beyruti, desde o primeiro dia, vem fazendo no SBT.

Os quatro têm até um grupo de WhatsApp e as trocas de informações, entre eles, sabemos, sempre foram muito positivas. Na base da colaboração. Deixaram de ser?

Nesta altura dos acontecimentos, esse é um ruído que não é nada legal, porque pode botar todo um trabalho a perder.

E nada também que uma boa conversa não resolva.

Sempre vale lembrar que, historicamente, o SBT já sofreu perdas importantes por erros parecidos.

TV Tudo

Coisa maluca - 1

Não é por nada, mas certas coisas só acontecem aqui.

Começou no sábado, domingo foi muito pior e até agora, no meio esportivo, o assunto número um são os erros de arbitragem cometidos no Brasileirão.

Coisa maluca – 2

Ao que se conclui, diante de todo esse falatório e das malucas decisões tomadas em campo, que nem com o VAR colocado à disposição, pelo menos aqui no nosso quintal, se resolve e nem vai resolver alguma coisa. A arbitragem brasileira é muito ruim.

O atestado de incompetência está assinado.

Coisa maluca – 3

Mas em meio a esse falatório todo, no que diz respeito aos nossos treinadores, tudo vai da ocasião ou do resultado do próprio time.

Isso além do teatrinho e de um ou dois que são extremamente mal-educados.

Tem estreia

André Hernan vai estrear o “Fala Fonte”, segunda que vem, 9h, diário, no YouTube da ESPN Brasil, redes sociais e conteúdos na TV e Disney+.

Zero opinião. Só informação, com apurações em tempo real. Um formato bem diferente.

Prioridade

David Ellison, presidente da Skydance Media, em todas as suas manifestações, tem mostrado muito interesse em avançar no campo esportivo e disputar bravamente novos direitos.

A Paramount, no geral, deve se dar muito bem com isso. Aqui no Brasil, seguir com os direitos da Libertadores é um dos principais objetivos.

Novo programa

Com apresentação de Caio Sorriso, participação de Gabriel Golim e reportagens de Dan Lacalle, a Rede TV! estreia no próximo dia 12, às 18h, o “American Zone”.

Exibido aos domingos e dedicado aos esportes norte-americanos, o programa trará explicações de regras e táticas, análises e curiosidades do futebol local, basquete, beisebol e hóquei.

Coisa de craque

Quando aqui se diz que, em TV aberta especialmente, é preciso pensar a Programação como um todo e com profissionais preparados para isso, a Globo deu mais um exemplo na segunda-feira...

Grazi Massafera, aparecendo como a vilã Arminda, de “Três Graças”, no intervalo de “Vale Tudo” e comentando a morte da Odete, foi uma jogada de craque. Golaço. Sem necessidade de VAR.

Arminda (Grazi Massafera) - Globo/ Estevam Avellar

Policial

“Cenas De Um Crime” é uma das novas séries da HBO Max, produzida pela Zola Filmes, com estreia no próximo dia 16. Com oito episódios, o thriller policial é estrelado por Débora Nascimento e Fabrício Boliveira, e promete uma trama marcada por mistério, tensão e reviravoltas.

A história

Os detetives André (Boliveira) e Bárbara (Nascimento), recém-separados, são designados para a investigação do assassinato de um dos maiores empreiteiros do país, que acontece durante uma reunião familiar em uma mansão. A trama gira em torno de um “Quem matou?”. Pierre Baitelli, Romaní, Bruna Mascarenhas, Letícia Isnard, Daniel Dantas e Augusto Madeira completam o elenco.

Bastidor de Cenas de Um Crime - Crédito: Divulgação HBO

Próximo da TMC

Ainda não se pode dar como certo, mas Benjamin Back também está muito perto de acertar com a TMC.

Entendimentos, nesta altura, bem avançados e sem qualquer prejuízo aos seus outros trabalhos, entre CNN e SBT.

Bate-Rebate

Fafy Siqueira foi indicada ao Los Angeles Brazilian Film Festival pelo trabalho em “Colegas 2”, do diretor Marcelo Galvão...

... O evento vai acontecer entre os dias 13 e 16 deste mês...

... A comédia “Colegas 2”, em breve nos cinemas, traz no elenco vários atores com síndrome de Down e autismo, além de artistas com outros tipos de deficiência.

A TMC, nova identidade da Transamérica, elegeu a Band como um dos seus alvos principais...

... Prosseguem as conversas com outros nomes, após as contratações de Rodrigo Alvarez e Joana Treptow.

Nesta quarta-feira, em homenagem ao Dia do Nordestino, o “Manhã Com Você”, da Rede TV!, será transmitido diretamente do Centro de Tradições Nordestinas (CTN), em São Paulo.

O “The Voice Brasil” voltou ao ar, agora no SBT, com a qualidade de sempre...

... Mas, repetindo um “problema” dos tempos de Globo: horário de exibição. Muito tarde...

... Além disso, é preciso colocar na mesa essa questão da troca de público, entre Ratinho e “The Voice”.

Por outro lado, as inscrições para o “Estrela da Casa 3” começam nesta quinta-feira.

Mister Sam, sempre ele!, acaba de lançar “Quem Matou Odete Roitman” nas versões piseiro e trap.

C’est fini

Entre provas de figurino, gravação de chamadas e participação em programas de TV e rádio, Chris Flores terá agenda das mais movimentadas na Band, a partir de hoje.

Na segunda, a apresentadora estreia no “Melhor da Tarde”.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!