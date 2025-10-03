fechar
Segurança | Notícia

Operação do Bope termina com um morto e duas pessoas feridas em comunidade de Olinda

Ação ocorreu na comunidade de Marezão, em Peixinhos, nesta sexta-feira (3). PM fala em confronto, mas moradores dizem que vítimas não reagiram

Por Raphael Guerra Publicado em 03/10/2025 às 10:50
Operação do Bope na comunidade Marezão, em Peixinhos, Olinda
Operação do Bope na comunidade Marezão, em Peixinhos, Olinda - CIRIO GOMES/JC IMAGEM

Uma operação envolvendo policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope) chegou ao fim com um homem morto e outras duas pessoas feridas na comunidade de Marezão, no bairro de Peixinhos, em Olinda, na manhã desta sexta-feira (3). 

Enquanto policiais militares afirmam que houve confronto - e que inclusive um suspeito foi preso com drogas -, moradores da localidade garantem que não houve reação por parte das pessoas baleadas. O caso está sob apuração do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). 

O homem morto, ainda não identificado, foi levado enrolado em um lençol pelos policiais do Bope para o Hospital da Restauração, no bairro do Derby, área central do Recife. 

No prontuário, obtido pela TV Jornal, há a informação de que ele chegou sem vida. Informação que precisa ser investigada pela Polícia Civil e Ministério Público de Pernambuco (MPPE) para confirmar se houve ou não alteração na cena onde os tiros foram disparados. 

A coluna pediu à Polícia Militar de Pernambuco um porta-voz para detalhar a operação. Mas ainda não teve retorno sobre a solicitação. 

