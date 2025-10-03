Operação do Bope termina com um morto e duas pessoas feridas em comunidade de Olinda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ação ocorreu na comunidade de Marezão, em Peixinhos, nesta sexta-feira (3). PM fala em confronto, mas moradores dizem que vítimas não reagiram

Uma operação envolvendo policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope) chegou ao fim com um homem morto e outras duas pessoas feridas na comunidade de Marezão, no bairro de Peixinhos, em Olinda, na manhã desta sexta-feira (3).

Enquanto policiais militares afirmam que houve confronto - e que inclusive um suspeito foi preso com drogas -, moradores da localidade garantem que não houve reação por parte das pessoas baleadas. O caso está sob apuração do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

O homem morto, ainda não identificado, foi levado enrolado em um lençol pelos policiais do Bope para o Hospital da Restauração, no bairro do Derby, área central do Recife.

No prontuário, obtido pela TV Jornal, há a informação de que ele chegou sem vida. Informação que precisa ser investigada pela Polícia Civil e Ministério Público de Pernambuco (MPPE) para confirmar se houve ou não alteração na cena onde os tiros foram disparados.

A coluna pediu à Polícia Militar de Pernambuco um porta-voz para detalhar a operação. Mas ainda não teve retorno sobre a solicitação.