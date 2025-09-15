136 pessoas foram baleadas na presença agentes de segurança fora de serviço este ano

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A cada semana, quatro pessoas são baleadas com agentes de segurança fora de serviço presentes, no Brasil, segundo o Instituto Fogo Cruzado

Clique aqui e escute a matéria

Segundo o Instituto Fogo Cruzado, entre janeiro e agosto deste ano, pelo menos 136 pessoas foram baleadas na presença de agentes de segurança fora de serviço. Em média, quatro pessoas são baleadas por semana.

Em Pernambuco, foram registradas 15 pessoas baleadas na Região Metropolitana do Recife, dessas, sete morreram.

Um exemplo do ocorrido é um caso que aconteceu em abril deste ano. O sargento da Polícia Militar, Leonardo Vieira Gomes, foi preso em flagrante após assassinar Amanda Carolina Pacheco, no bairro de Piedade.



Outros lugares

Na Bahia, Salvador e Região Metropolitana, foram 28 casos envolvendo agentes de segurança fora de serviço. Ao todo, 14 pessoas foram mortas e 14 ficaram feridas. Um dos casos é de um soldado que atirou na companheira, e depois tirou a própria vida.

No Rio de Janeiro, foram mapeadas 70 vítimas este ano, das quais 33 morreram. Um exemplo, é de um entregador de aplicativo que foi baleado no pé por um policial penal, ao se recusar a subir para entregar o pedido na porta do apartamento.

No Pará, foram 23 casos envolvendo pessoas baleadas na presença de agentes de segurança. Dessas, 12 pessoas morreram.



Dados gerais

Entre as 136 vítimas mapeadas, as principais motivações dos casos foram:



Roubo/tentativa de roubo: 72 baleados

Homicídio/tentativa de homicídio: 41 baleados

Briga: 18 baleados

Não identificado: 5 baleados

Em comparação com o mesmo período do ano passado, quando foram registrados 130 casos, houve um aumento de 5% no número de pessoas baleadas.



Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />