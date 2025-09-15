136 pessoas foram baleadas na presença agentes de segurança fora de serviço este ano
A cada semana, quatro pessoas são baleadas com agentes de segurança fora de serviço presentes, no Brasil, segundo o Instituto Fogo Cruzado
Segundo o Instituto Fogo Cruzado, entre janeiro e agosto deste ano, pelo menos 136 pessoas foram baleadas na presença de agentes de segurança fora de serviço. Em média, quatro pessoas são baleadas por semana.
Em Pernambuco, foram registradas 15 pessoas baleadas na Região Metropolitana do Recife, dessas, sete morreram.
Um exemplo do ocorrido é um caso que aconteceu em abril deste ano. O sargento da Polícia Militar, Leonardo Vieira Gomes, foi preso em flagrante após assassinar Amanda Carolina Pacheco, no bairro de Piedade.
Outros lugares
Na Bahia, Salvador e Região Metropolitana, foram 28 casos envolvendo agentes de segurança fora de serviço. Ao todo, 14 pessoas foram mortas e 14 ficaram feridas. Um dos casos é de um soldado que atirou na companheira, e depois tirou a própria vida.
No Rio de Janeiro, foram mapeadas 70 vítimas este ano, das quais 33 morreram. Um exemplo, é de um entregador de aplicativo que foi baleado no pé por um policial penal, ao se recusar a subir para entregar o pedido na porta do apartamento.
No Pará, foram 23 casos envolvendo pessoas baleadas na presença de agentes de segurança. Dessas, 12 pessoas morreram.
Dados gerais
Entre as 136 vítimas mapeadas, as principais motivações dos casos foram:
- Roubo/tentativa de roubo: 72 baleados
- Homicídio/tentativa de homicídio: 41 baleados
- Briga: 18 baleados
- Não identificado: 5 baleados
Em comparação com o mesmo período do ano passado, quando foram registrados 130 casos, houve um aumento de 5% no número de pessoas baleadas.
