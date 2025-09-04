Governo de PE convoca 226 aprovados no concurso da Polícia Científica para curso de formação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ação se soma à convocação de 333 novos bombeiros e à inauguração de um centro de treinamento para o CBMPE, reforçando a segurança no estado

Clique aqui e escute a matéria

O Governo de Pernambuco convocou, nesta quinta-feira (4), 226 candidatos aprovados no concurso da Polícia Científica de 2024 para a etapa de matrícula no Curso de Formação Profissional. A publicação, feita pela Secretaria de Defesa Social (SDS), representa o passo final para o ingresso efetivo dos novos servidores na carreira.

A convocação faz parte de uma das ações do programa Juntos pela Segurança e contempla os cargos de Agente de Medicina Legal, Médico Legista e Perito Criminal.

Polícia Científica de Pernambuco em atividade - SDS/Divulgação

Como e quando fazer a matrícula

Os candidatos convocados devem realizar a matrícula de forma exclusivamente online, através do site da Academia de Polícia Civil (Acadepol).

Período: Entre os dias 17 e 18 de setembro de 2025.

Entre os dias 17 e 18 de setembro de 2025. Endereço: academico.acadepol.pc.pe.gov.br

O edital completo, com a lista de convocados e a documentação necessária, já está disponível no mesmo endereço eletrônico.

Sobre o Curso de Formação

O Curso de Formação Profissional possui caráter eliminatório e será conduzido pela Academia Integrada de Defesa Social (ACIDES/SDS). A capacitação, com carga horária de até 768 horas-aula, será em regime de tempo integral, podendo incluir atividades noturnas, em fins de semana e feriados.

Segundo o governo, os novos policiais científicos atuarão em todo o estado, reforçando as unidades existentes e as que estão planejadas para o interior. Com esta chamada, são convocados todos os aprovados dentro das vagas do último grande ciclo de concursos para a segurança pública de Pernambuco.

Investimentos também chegam ao Corpo de Bombeiros

A convocação para a Polícia Científica não foi a única ação do programa Juntos pela Segurança nesta semana. O Governo do Estado também focou no reforço do Corpo de Bombeiros Militar (CBMPE), com a inauguração do primeiro Centro de Treinamento de Salvamento em Altura da corporação, em Abreu e Lima, nesta quinta-feira (4).

Além da nova infraestrutura, construída de forma sustentável com contêineres, a gestão convocou na última quarta-feira (3) a segunda turma de 333 candidatos aprovados no último concurso dos Bombeiros para o início do curso de formação. As ações combinadas visam ampliar tanto a capacidade de investigação (com a Científica) quanto a de resgate (com os Bombeiros) no estado.

