Justiça decreta prisão de policial penal que atirou no pé de entregador
A informação foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ). O caso ocorreu em Jacarepaguá, zona oeste do estado
A Justiça do Rio de Janeiro decretou, neste domingo (31), a prisão temporária de 30 dias do policial penal José Rodrigo da Silva Ferrarini, que atirou no pé do entregador Valério Souza Júnior durante uma discussão na última sexta-feira (29). A informação é do Tribunal de Justiça do Estado (TJ-RJ).
O caso ocorreu em Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro. O policial atirou após Valério se recusar a subir até sua porta para fazer a entrega. O Estadão falou com a defesa do policial, mas ainda não há manifestação sobre o caso.
A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária afastou Ferrarini do cargo por 90 dias. Em nota, a pasta condenou a atitude do policial. “Nossa Corregedoria acompanha o caso junto à delegacia de polícia e nos solidarizamos com o rapaz vitimado” disse a secretária da Seap, Maria Rosa Nebel.
A Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que o caso é investigado pela 32ª DP (Taquara) e que a vítima foi encaminhada para exame de corpo de delito. Valério Souza foi socorrido ao Hospital Municipal Lourenço Jorge e seu estado de saúde é estável, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde.
