Suspeito de ameaçar youtuber Felca e invadir sistema da SDS vai para o Cotel
Cayo Lucas Rodrigues dos Santos e o amigo, Paulo Vinicios Oliveira Barbosa, tiveram as prisões preventivas decretadas em audiência de custódia
Em audiência de custódia, nesta terça-feira (26), a Justiça determinou a prisão preventiva de Cayo Lucas Rodrigues dos Santos, de 22 anos, suspeito de ameaçar de morte o youtuber Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca. Ele foi encaminhado ao Centro de Observação Criminológica e Triagem (Cotel), em Abreu e Lima.
A audiência, no Fórum de Olinda, ocorreu no dia seguinte à operação que prendeu Cayo e de um amigo, identificado como Paulo Vinicios Oliveira Barbosa, 21, em Olinda, no Grande Recife. Durante as buscas por Cayo, a polícia encontrou a dupla acessando o sistema da Secretaria de Defesa Social (SDS) de Pernambuco.
Ambos foram autuados em flagrante por crime de invasão de dispositivos informáticos. Paulo também foi encaminhado ao Cotel após audiência de custódia.
Mais cedo, na saída do Grupo de Operações Especiais (GOE), no Recife, em direção ao fórum, Cayo falou rapidamente com a equipe da TV Jornal. E negou ter enviado ameaças de morte a Felca.
"Foi eu não. Foi outra pessoa. (...) foi um grupo de internet. Eu concordo com ele [Felca]. Sou a favor dele", declarou no momento em que era colocado na viatura policial. Já Paulo permaneceu em silêncio ao ser questionado pela reportagem.
ACESSO A SISTEMAS DA POLÍCIA
Em coletiva de imprensa, na segunda-feira, o delegado Eronides Meneses, titular da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos, no Recife, afirmou que Cayo confessou ter acesso a sistemas sigilosos das polícias e do Poder Judiciário.
"Eles informaram que essas informações são adquiridas ou eles pagam inclusive para hackers invadirem o sistema. O outro [Paulo] confessou apenas que não invadia os sistemas, mas vendia dados para quem consultasse em grupos no Telegram por cerca de R$ 20 a R$ 30", disse Meneses.
"Ele [Cayo] confessou que tinha inclusive informações de mandado de prisão de qualquer indivíduo, pessoa que fosse inimiga do grupo. Essas informações realmente são verdades. Ele não apenas confessou, como também tinha elementos no computador dele comprovando essa invasão. A gente está falando de um hacker super habilidoso", disse Meneses.
AMEAÇAS A FELCA
Na semana passada, a pedido de Felca, a Justiça determinou a quebra do sigilo de um usuário do serviço de e-mail do Google que ameaçou de morte o youtuber.
Os e-mails têm os seguintes dizeres: "e ae babaca vc acha que vai fica vc impune por denunciar o hytalo santos vc ta enganado vc vai se ferrar muito sua vida após a denunciando ele prepara pra morrer vc vai pagar com a sua vida" e "ae macaco branco vc vai morrer se prepara por sua vida vc corre risco e vc vai pagar com a vida vc e um otário pedófilo".
As ameaças vieram depois de o youtuber denunciar, em vídeo, a 'adultização' de crianças e adolescentes nas redes sociais.
INVESTIGAÇÃO DE EXPLORAÇÃO SEXUAL POR MEIO DE DESAFIOS
O delegado Guilherme Caselli, de São Paulo, confirmou que apura indícios de que Cayo faça parte de uma rede que explora sexualmente crianças e adolescentes na internet, por meio de "desafios virtuais".
"Há suspeita, de fato, que ele participe de uma organização, de uma estrutura que tem um apelo via rede discord de exploração sexual de crianças adolescentes através de desafios. A gente colheu informações, apreendemos celulares e computadores. Tudo isso vai ser submetido para perícia e teremos desdobramentos."
O delegado quer que Cayo seja transferido para São Paulo.