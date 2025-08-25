Homem preso por ameaças a Felca invadiu sistema da polícia de Pernambuco: 'hacker super habilidoso'

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Cayo Lucas Rodrigues dos Santos, de 22 anos, estava acessando informações quando foi preso em Olinda na manhã desta segunda-feira (25)

A prisão de Cayo Lucas Rodrigues dos Santos, de 22 anos, suspeito de ameaçar de morte o youtuber Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, na manhã desta sexta-feira (25), surpreendeu ainda mais os investigadores. No momento da abordagem, ele estava numa casa em Olinda, no Grande Recife, acessando o sistema da Secretaria de Defesa Social (SDS) de Pernambuco. Um homem identificado como Paulo Vinícius Oliveira Barbosa, 21, estava com o suspeito.

"Ele [Cayo] estava com acesso, com a senha e outras credenciais anotadas, inclusive elas estavam funcionando perfeitamente. Ele e o outro dono da residência [Paulo] confessaram que adquiriam aquelas credenciais em grupos no Telegram", contou o delegado Eronides Meneses, titular da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos, no Recife.

"Eles informaram que essas informações são adquiridas ou eles pagam inclusive para hackers invadirem o sistema. O outro [homem detido na casa] confessou apenas que não invadia os sistemas, mas vendia dados para quem consultasse em grupos no Telegram por cerca de R$ 20 a R$ 30", completou.

Segundo o delegado, Cayo declarou que tinha acesso a sistemas das polícias de todo o País e do Poder Judiciário.

"Ele confessou que tinha inclusive informações de mandado de prisão de qualquer indivíduo, pessoa que fosse inimiga do grupo. Essas informações realmente são verdades. Ele não apenas confessou, como também tinha elementos no computador dele comprovando essa invasão. A gente está falando de um hacker super habilidoso", disse Meneses.

O suspeito e o comparsa foram levados para delegacia, onde foram autuados em flagrante por crime de invasão de dispositivo informático, cuja pena é de até cinco anos de prisão.

INVESTIGAÇÃO DE AMEAÇAS A FELCA

A prisão de Cayo é decorrente de uma ação conjunta da Polícia Civil de São Paulo e a de Pernambuco.

"As ameaças estavam acontecendo via e-mail, via WhatsApp, via rede social. A gente conseguiu rastrear a conexão dessas pessoas que estavam produzindo essas ameaças. Então, a gente representou judicialmente pela quebra de sigilo, pela busca apreensão e pela prisão", explicou o delegado Guilherme Caselli, da Polícia Civil de São Paulo.

Na semana passada, a Justiça determinou a quebra do sigilo de um usuário do serviço de e-mail do Google que ameaçou de morte o youtuber.

Os e-mails têm os seguintes dizeres: "e ae babaca vc acha que vai fica vc impune por denunciar o hytalo santos vc ta enganado vc vai se ferrar muito sua vida após a denunciando ele prepara pra morrer vc vai pagar com a sua vida" e "ae macaco branco vc vai morrer se prepara por sua vida vc corre risco e vc vai pagar com a vida vc e um otário pedófilo".

As ameaças vieram depois de o youtuber denunciar, em vídeo, a 'adultização' de crianças e adolescentes nas redes sociais.

INVESTIGAÇÃO DE EXPLORAÇÃO SEXUAL POR MEIO DE DESAFIOS

O delegado Guilherme Caselli confirmou que apura indícios de que Cayo faça parte de uma rede que explora sexualmente crianças e adolescentes na internet, por meio de "desafios virtuais".

"Há suspeita, de fato, que ele participe de uma organização, de uma estrutura que tem um apelo via rede discord de exploração sexual de crianças adolescentes através de desafios. A gente colheu informações, apreendemos celulares e computadores. Tudo isso vai ser submetido para perícia e teremos desdobramentos", declarou.