fechar
Segurança | Notícia

Novo escândalo: operação mira gestores da Penitenciária de Petrolina, no Sertão de Pernambuco

Polícia Civil cumpre mandados na manhã desta terça-feira (19). Servidores, suspeitos de corrupção, foram afastados e vão usar tornozeleira eletrônica

Por Raphael Guerra Publicado em 19/08/2025 às 9:08 | Atualizado em 19/08/2025 às 9:46
Grande quantidade de armas de fogo foi encontrada na casa de um dos gestores da Penitenciária de Petrolina
Grande quantidade de armas de fogo foi encontrada na casa de um dos gestores da Penitenciária de Petrolina - PCPE/DIVULGAÇÃO

Clique aqui e escute a matéria

Um novo escândalo envolvendo o sistema prisional de Pernambuco vem à tona. Operação da Polícia Civil, na manhã desta terça-feira (19), cumpre mandados de busca e apreensão contra gestores da Penitenciária Dr. Edvaldo Gomes, localizada em Petrolina, no Sertão. Os alvos estão sendo afastados das funções públicas, por determinação judicial, e vão usar tornozeleiras eletrônicas. 

A operação, chamada de Publicanos, é comandada pela Delegacia de Crimes Contra a Ordem Tributária e pelo Grupo de Operações Especiais (GOE). Equipes foram à penitenciária e fazem apreensões. Detentos também são alvos da operação. 

De acordo com a Polícia Civil, a investigação foi iniciada em maio de 2024, com o objetivo de identificar e desarticular uma organização criminosa voltada à prática de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e introdução de aparelho telefônico de comunicação móvel em presídio.

SERES/ARQUIVO
Penitenciária de Petrolina, no Sertão de Pernambuco - SERES/ARQUIVO

Ao todo, estão sendo cumpridos 16 mandados de busca e apreensão, afastamento de funções e bloqueio judicial de ativos financeiros, todos expedidos pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Petrolina.

A operação, com mais de 100 policiais, ainda conta com apoio da Polícia Civil da Bahia. 

A coluna entrou em contato com a assessoria da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) e aguarda novas informações. 

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

CORRUPÇÃO NO PRESÍDIO DE IGARASSU 

A penitenciária de Petrolina não é a primeira a ser alvo de operação em 2025. O Presídio de Igarassu, o mais superlotado e precário do Estado, entrou na mira da Polícia Federal em duas operações realizadas em fevereiro e abril para combater o forte esquema de corrupção.

Na primeira fase, o ex-diretor Charles Belarmino de Queiroz e sete policiais penais foram presos preventivamente. Outros dois servidores, incluindo uma dentista, também foram alvos.

Já na segunda fase, o ex-secretário-executivo de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) André de Araújo Albuquerque foi preso após a Polícia Federal encontrar imagens que mostram ele recebendo dinheiro e guardando em uma sacola na sala da diretoria do presídio. Para os investigadores, a quantia se tratava de propina.

A investigação apontou que os ex-gestores e policiais penais recebiam dinheiro e até comida para liberar a entrada de drogas, celulares, bebidas alcoólicas e garotas de programa na unidade prisional. Festas também eram autorizadas, segundo diálogos de WhatsApp analisados por peritos federais.

O inquérito policial destacou que o esquema de corrupção ocorreu pelo menos entre os anos de 2018 e 2024, quando Charles estava à frente da direção do presídio. Ele e André foram exonerados dos cargos no final do ano passado, em meio ao avanço das investigações.

 

Leia também

Flávio Ricco: A aposta da Globo no futebol feminino já apresenta bons resultados
Canal 1

Flávio Ricco: A aposta da Globo no futebol feminino já apresenta bons resultados
Coleção reunirá a obra de Fernando Henrique
SOCIEDADE

Coleção reunirá a obra de Fernando Henrique

Compartilhe

Tags