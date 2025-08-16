Presos do Presídio de Itaquitinga realizam motim neste sábado (16)
Vídeos mostram detentos com rostos cobertos e pedaços de paus revoltados. Sindicato dos Policiais Penais denuncia falta de efetivo para controlar ato
Com rostos cobertos e pedaços de paus, presos do Presídio de Itaquitinga 1 participaram de um motim neste sábado (16). A unidade prisional, localizada no município de Itaquitinga, na Mata Norte de Pernambuco, viveu momentos de muita tensão, conforme vídeos enviados ao Jornal do Commercio.
O motim começou durante a visita aos presos, com pedido de mudança da gestão atual. Em nota oficial, a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) classificou o caso como um "desentendimento entre detentos do pavilhão C".
"A Gerência de Operações e Segurança ( GOS/SEAP) foi acionada, porém a situação foi controlada sem a necessidade de intervenção da mesma", disse a Seap.
Por fim, a pasta alegou que "os vídeos divulgados são antigos e uma apuração interna está sendo feita para serem tomadas as providências cabíveis que o caso requer".
SINDICATO GARANTE QUE VÍDEOS SÃO NOVOS
O Sindicato dos Policiais Penais de Pernambuco contestou. Afirmou que as imagens não são antigas e denunciou a falta de efetivo para conseguir controlar a unidade prisional, que tem um diferenciado de regime disciplinar.
"Para manutenção da segurança se faz necessário a quantidade de pelo menos seis policiais penais em postos avançados. Na realidade a Secretaria está mantendo apenas dois homens", disse a entidade.