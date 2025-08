Facção cobra 'taxa' de internet e ameaça moradores em comunidades do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Uma facção é investigada por ameaçar e cobrar valores em dinheiro para liberar a instalação e uso de internet em comunidades localizadas no Recife. Há denúncias da prática ilegal em bairros como Areias, na Zona Oeste, e Ibura e Jordão, na Zona Sul.

Segundo relatos de moradores, os criminosos que integram a facção destroem câmeras de segurança e caixas de internet de provedores que não se adequam às regras impostas. A taxa não é cobrada apenas aos imóveis, mas também aos responsáveis pelas franquias de internet.

Enquanto um morador paga em média R$ 10 para poder usar o serviço, a facção chega a cobrar R$ 3 mil para provedores de internet de bairro. Policiais ouvidos em reserva pela coluna Segurança confirmaram.

O esquema é semelhante ao adotado em territórios do Rio de Janeiro, dominados por milícias.

Imagens com mensagem em tom ameaçador aos moradores de Areias e Ibura circularam nas redes sociais recentemente.

"Estamos comunicando que o uso das 'internets' Brisanet, Vivo e Claro se encontra proibido na nossa comunidade. Quem for pego utilizando, será cobrado e punido. Que fique bem claro para todos. Morador que continuar com algumas dessas redes instaladas em sua residência após este comunicado, medidas serão tomadas. Pedimos a compreensão de todos, para depois de atitudes tomadas, falarem que não foram informados", disse um dos textos.

INVESTIGAÇÃO

Diante da gravidade, a chefia da Polícia Civil de Pernambuco designou recentemente um delegado especialmente para investigar o caso e identificar os integrantes da facção para prendê-los e interromper a ação criminosa nas comunidades.

Em nota, oficialmente, a Polícia Civil confirmou que já existe inquérito policial instaurado para apuração dos fatos e que as investigações estão sob a coordenação da Delegacia do Jordão.

A corporação reforçou que a população pode colaborar com informações que contribuam com as investigações por meio do telefone (81) 9.9488.7032. O anonimato é garantido.

PRISÕES EM FLAGRANTE

No mês passado, policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope) prenderam em flagrante dois homens, com 18 e 21 anos, na Rua Rio Pajeú, no Ibura de Baixo. Na ocasião, a dupla estava com 77 pedras de crack, 46 pinos de cocaína, 42 porções de maconha, dois celulares e R$ 290 em dinheiro.

Mas, segundo o Bope, eles foram reconhecidos como integrantes da facção que cobra as taxas extras pelo serviço de internet nas casas e comércios.