Homem é preso após agredir namorada brutalmente dentro de elevador em Natal

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

De acordo com uma amiga da vítima, o segurança do prédio observou a agressão através da câmera e acionou a Polícia Militar, que agiu rapidamente

Clique aqui e escute a matéria

Uma mulher, de 35 anos de idade, foi agredida brutalmente pelo namorado dentro de um elevador no último sábado (26), na cidade de Natal, Rio Grande do Norte.

O homem desferiu cerca de 60 socos na vítima, que teve múltiplas fraturas no rosto e deverá passar por cirurgias na face.

Como aconteceu?

A câmera de segurança do elevador do edifício em Ponta Negra, na Zona Sul de Natal, registrou o momento em que o casal entrou discutindo bastante, então, no momento que a porta fechou, o homem parte para as agressões físicas.

De acordo com uma amiga da vítima, o segurança do prédio observou a agressão através da câmera e acionou a Polícia Militar. Quando o elevador desceu, moradores contiveram o homem até a chegada dos policiais, que o autuaram em flagrante.

A vítima foi levada ao Hospital Walfredo Gurgel, onde permanece internada. Já o suspeito passou por uma audiência de custódia e segue em prisão preventiva. Ele alega ter claustrofobia.

Violência doméstica

De acordo com dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 21 milhões de mulheres foram vítimas de violência doméstica nos últimos 12 meses, uma realidade brutal que atinge diversas brasileiras. Cerca de cinco mulheres são agredidas a cada dois minutos, sendo que mais da metade dos responsáveis pelos casos de violência são os parceiros.

A Rádio Jornal apresenta uma série de reportagens contando sobre as histórias dessas vítimas, que carregam no corpo e na mente os resultados da violência doméstica.

Ouça na primeira reportagem da série:

Listen to No Rosto Dela: Quando a violência apaga o sorriso 01 - ELIS MARTINS E INGRID SANTOS byRádio Jornal on hearthis.at

Telefones úteis

Para realizar denúncias de violência contra a mulher é possível entrar em contato através dos seguintes telefones:

Polícia Militar - 190

Polícia Civil - 181

Central de atendimento à mulher - 180

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp





#im #ll #ss #jornaldocommercio" />