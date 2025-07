Transtornos e alagamentos marcam dia de chuva no Grande Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Recife entrou em estágio de Atenção, segundo a Prefeitura do Recife, desde as 5h desta segunda, por conta das chuvas registradas em 24 horas

Clique aqui e escute a matéria

As pancadas de chuva que atingem Pernambuco desde o último domingo (27) trouxeram transtornos e muitos pontos de alagamentos para o início de semana dos moradores da Região Metropolitana do Recife. Na capital pernambucana, até a tarde desta segunda-feira (28), foram registrados 17 chamados para a Defesa Civil, nenhum com gravidade, segundo a PCR. O Centro de Operações do Recife (COP) também registrou um sinistro de trânsito na Avenida Boa Viagem.

O Recife entrou em estágio de Atenção desde as 5h desta segunda, por conta das chuvas registradas nas últimas 24 horas. Apesar de não haver o registro de ocorrências mais severas, a Prefeitura do Recife, diante dos problemas registrados, disse seguir com a Ação Inverno 2025, que conta com um investimento de R$ 322,9 milhões. O recurso está sendo aplicado em obras estruturantes como intervenções no Rio Tejipió, construção de reservatórios na Imbiribeira, contenção de encostas, urbanização de áreas vulneráveis e mitigação de pontos críticos de alagamento.

Nas últimas 24h, até as 20h30 desta segunda, os maiores acumulados de chuva foram registrados nas seguintes áreas, segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac):

Ilha de Itamaracá | 86,82 mm (SERES - APAC)

Olinda | 75,11 mm (Jardim Fragoso)

Igarassu | 72,42 mm (Alto do Céu)

São Lourenço da Mata | 71,4 mm (Rua dos Milagres)

Paulista | 70,72 mm (Janga 2 [A/B])

Camaragibe | 69,63 mm (Jardim Primavera)

Cabo de Santo Agostinho | 68,49 mm (Enseada dos Corais)

Recife | 68,39 mm (UPA Imbiribeira)

A APAC prevê que nesta terça a chuva já deve diminuir a intensidade na RMR e Zona da Mata Norte. Já o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) mantém até a manhã desta terça a previsão de chuva entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia.

PREVISÃO DO TEMPO DA APAC TERÇA-FEIRA (29)

REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE

Nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva de forma isolada no período da madrugada e primeiras horas da manhã com intensidade moderada.

MATA NORTE E MATA SUL

Nublado com pancadas de chuva de forma isolada no período da madrugada e primeiras horas da manhã com intensidade moderada.



AGRESTE

Parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva de forma isolada ao longo do dia com intensidade fraca a moderada.



SERTÃO

Nublado a parcialmente nublado com chuva rápida de forma isolada nas primeiras horas da manhã e noite com intensidade fraca.



FERNANDO DE NORONHA

Nublado a parcialmente nublado com chuva rápida de forma isolada ao longo do dia com intensidade fraca.