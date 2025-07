Novo balanço registra queda de 11% nos homicídios em Pernambuco no primeiro semestre de 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Em novo balanço divulgado pela Secretaria de Defesa Social (SDS), nesta sexta-feira (4), Pernambuco registrou uma queda de 11,8% no primeiro semestre de 2025 no número de Mortes Violentas Intencionais (MVIs), que incluem os homicídios, em comparação com o mesmo período de 2024.

Ainda segundo o levantamento, também houve a redução 6,3% nos Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVPs), como os roubos.

Os dados mostram que os 16.102 casos de roubo representam o menor número para um primeiro semestre desde 2004, quando se iniciaram os balanços de violência. Já as 1.619 mortes violentas configuram o segundo melhor resultado da série para o período, superado apenas pelo ano de 2013, que teve 1.599 registros.

Ainda segundo o balanço, as regiões Metropolitana, Agreste e Zona da Mata apresentaram os menores números de homicídios da série histórica para um primeiro semestre, com 473, 344 e 250 registros, respectivamente. Com 763 mortes, a SDS afirmou que esse foi o segundo trimestre (abril a junho) menos violento já registrado.

Veja também: Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />

Ação policial

A secretaria também divulgou os números da produtividade das forças de segurança no semestre. Foram realizadas 15.175 prisões em flagrante, cumpridos 4.900 mandados de prisão e apreendidas 2.559 armas de fogo em todo o estado.

A governadora Raquel Lyra comentou os dados, afirmando que as reduções "demonstram a capacidade de trabalho das nossas polícias" e mencionou planos futuros de investimento, como a contratação de mais de 7 mil novos profissionais para a segurança pública.