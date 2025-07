Flávio Ricco: Globo Esporte quase foi tirado do ar. Ainda bem que não

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Hoje, com o Fred Bruno, o “Globo Esporte SP” e o nacional, do Alex Escobar, assim como os “GEs” das outras praças, vivem uma fase de calmaria e bons números.

Mas, você sabia que todos, ao pé da letra, estiveram muito próximos de acabar?

A ideia, que chegou a ser discutida um tempinho atrás, era condensar suas edições em um bloco dos informativos locais.

Felizmente, foi só um vento que passou e nada levado à frente, também por se tratar de produto fixo de grade, consagrado há quase 50 anos e que a concorrência “n” vezes já tentou copiar, mas nunca chegou a nada parecido.

Prevaleceu, felizmente, o bom senso que faltou quando também, de forma intempestiva e mal calculada, se resolveu acabar com o “Vídeo Show”.

Foi um programa que só a Globo tinha condições de colocar no ar, mas encerrado porque os que estiveram à sua frente não tiveram condições e capacidade suficientes – imagine só – para enfrentar os altos números de audiência que o “Balanço Geral”, da Record, alcançava na ocasião.

Em vez buscar condições para uma disputa mais igual, decidiram acabar com um programa, que nunca teve igual e até hoje deixa saudades.

Felizmente, o “GE” conseguir escapar dessa.

Olho nisso

Nos comunicados da Globo sobre a Copa do Mundo de Clubes, tem chamado atenção a enorme participação da audiência feminina. No mais recente:

“Desde o início do torneio até agora, a Globo (TV Globo + Sportv) já alcançou 123,7 milhões de pessoas, e considerando apenas as oitavas o alcance é 678% maior do que o streaming concorrente (Cazé), com destaque entre as mulheres (+925%) e jovens (+373%)”. Faça sua leitura.

Oficial

Após seu trabalho como Beto em “Garota do Momento”, Pedro Novaes, filho de Letícia Spiller e Marcello Novaes, foi contratado pela Globo e estará no elenco de “Três Graças”, a próxima novela das nove.

Vai ser o filho de Murilo Benício e Andreia Horta.

Mas tem um detalhe

Pedro Novaes assinou um contrato de prazo longo com a Globo.

Isso indica e sinaliza ainda mais a volta do chamado “banco de elenco”, reunindo desde os mais experientes como aos jovens com maior potencial.

E mostra também

A dramaturgia, como se vê, continua como um dos principais negócios ou segue com enorme importância na estrutura do Grupo Globo.

Vem daí o interesse em rever algumas decisões tomadas nos últimos tempos e que não foram as ideais.

Comcast

Uma pesquisa nos Estados Unidos aponta o Grupo Comcast como a empresa de mídia mais valiosa do mundo, à frente de nomes como Thomson Reuters, Naspers, Warner Bros. Discovery e Fox Corporation.

O Times Brasil, licenciado exclusivo CNBC, é parte do grupo no Brasil.

Triste fim

Nesses últimos anos, em vez de ganhar manchetes ou notas na imprensa por boas atuações ou números de audiência, o “Vai Que Cola” só aparece em notícias ruins.

Denúncias diferentes e problemas de relacionamento envolvendo equipe e elenco. Fica complicado imaginar como vai ser a temporada de despedida.

Então...

Na Band, segundo o pessoal de lá, será uma enorme surpresa a demissão ou qualquer tipo de punição mais severa, por conta do episódio envolvendo o repórter Lucas Martins, da casa, e Grace Abdou, da Record.

Isto, no fundo, serve de importante lição a todos.

Por que isso?

Desde sempre, entre o pessoal da rua, repórteres principalmente, sempre houve uma enorme parceria. Mas, antes de tudo, o respeito a todos.

A guerra de audiência entre programas de TVs diferentes, como “Cidade Alerta” e “Brasil Urgente”, por exemplo, pode e até deve existir no vídeo, mas só nele.

Quatro décadas

Dira Paes, em breve em “Três Graças”, está completando 40 anos de carreira.

Para celebrar, o Canal Brasil preparou uma programação especial, nesta sexta-feira, a partir das 18h45. Além da estreia de “Pasárgada”, dirigido, escrito e estrelado por Dira, também irão ao ar uma entrevista inédita, entre outros filmes e programas que marcaram sua trajetória.

Na tela

No próximo dia 8, às sete da noite, acontece o “Brasil na Tela: Representatividade Nacional nas Novelas”, na UFF, em Niterói.

O evento tem como proposta refletir sobre como as novelas constroem imagens do Brasil e das nossas identidades.

Bem o tipo

Dirigida por Pedro Amorim, a série “Jogo Cruzado”, sobre um jogador de futebol festeiro e mulherengo, com José Loreto e estreia dia 9 no Disney+, foi nos pormenores.

Até a folclórica figura do segurança particular foi incluída. Matheus Reis, personagem de Loreto, terá o Mamutinho na retaguarda. Papel de Felipe Hintze.

Bate – Rebate

• Uma das principais peças do jornalismo da Band, Andressa Guaraná terá uma sala privativa no meio da Redação, que já está quase finalizada.

• A Globo terá “Pablo & Luisão”, dentro da faixa Espiadinha Globoplay, na próxima segunda-feira...

• ... Na mesma data, dia 7, Record estreia “Paulo, O Apóstolo” e o SBT, a mexicana “As Filhas da Senhora Garcia”.

• A Band está levando muito a sério a parceria com a Warner Bros. Discovery...

• ... Tanto que pediu o registro da marca BandMax...

• Alcançou uma grande repercussão a ação comercial inserida quarta-feira na novela “Vale Tudo”...

• ... Odete Roitman (Debora Bloch) assiste a irmã, Celina (Malu Galli) fazendo seu skincare e fala mal da Boticário, criticando os produtos brasileiros...

• ... No break, imediatamente depois, surge Debora e discorda da personagem...

• ... Diz que “se Odete tá brilhando é porque ela usa Botik”.

• Uma das maiores vozes do gospel, Bruna Karla grava seu mais novo DVD ao vivo, dia 29, no Teatro Bradesco, em São Paulo.

• O infantil Mundo Bita, além do SBT, está de volta ao catálogo da Netflix, com as quatro temporadas da série disponíveis na plataforma.

C´est fini

A marca “Programa Silvio Santos”, mesmo antes de ele se afastar da TV ou vir a falecer, foi mantida e continua sendo usada normalmente.

Mas sempre vem a curiosidade: será que existe o desejo, de um dia, ser trocada? Lembrar ou homenagear a ele, vale destacar, independente de tudo.

Então é isso. Segunda tem mais. Tchau!