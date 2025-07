Violência: feriadão de São João teve aumento de 12,8% nas mortes em Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Balanço preliminar da SDS aponta 44 pessoas foram assassinadas entre 21 e 24 de junho. Mês fechou com queda de 0,8% em relação ao ano anterior

O feriadão de São João (período de 21 a 24 de junho) registrou aumento das mortes violentas intencionais em Pernambuco. Balanço preliminar da Secretaria de Defesa Social (SDS) indica que 44 pessoas foram assassinadas. O crescimento foi de 12,8% em relação ao mesmo período de 2024, quando 29 ocorrências foram somadas.

Segundo comunicado do governo estadual, nenhuma morte ocorreu em polo oficial durante o feriado de São João.

No acumulado do mês de junho, o Estado fechou com 252 mortes - mas esse número é preliminar e pode aumentar até o dia 15 de julho. A queda foi de apenas 0,8% em comparação com o ano passado, quando foram contabilizadas 254 vidas perdidas.

Apesar disso, a gestão estadual divulgou texto comemorando a redução das mortes no acumulado do primeiro semestre deste ano. Ao todo, 1.619 pessoas foram assassinadas. A queda foi de 11,8% em comparação com o ano passado, quando a polícia contabilizou 1.837.

A meta do Juntos pela Segurança é de redução de 30% no número de mortes no final de 2026, tendo como base os números alcançados em 2022 - ano anterior à gestão da governadora Raquel Lyra.

Nas mortes violentas intencionais estão incluídos os homicídios, latrocínios, feminicídios, lesão corporal seguida de morte e os óbitos em decorrência de intervenção das forças de segurança.

Em relação aos crimes violentos contra o patrimônio (roubos), o governo estadual afirmou que o primeiro semestre de 2025 foi finalizado com redução de 6,3%. No total, 16.102 boletins de ocorrência foram somados pela polícia. Como se tratam de dados preliminares, a tendência é de que esse número aumente até o dia 15.

"O governo de Pernambuco tem priorizado a segurança pública desde o primeiro momento. As reduções consecutivas na violência no Estado demonstram a capacidade de trabalho das nossas polícias. Através do Juntos pela Segurança, estamos fazendo investimentos para equipar nossas polícias e, muito em breve, teremos mais de 7 mil novos profissionais da segurança pública nas ruas", declarou, em nota oficial, a governadora Raquel Lyra.