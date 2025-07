Especialistas discutem o desafio dos municípios no combate à violência em Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Debate na Rádio Jornal, nesta quinta-feira (3), abordou estudo do TCE-PE que identificou que maioria das cidades não conta com plano de segurança

O levantamento do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE) que apontou que 97% dos municípios não realizam diagnóstico da segurança local foi discutido durante o Debate da Super Manhã, da Rádio Jornal, nesta quinta-feira (3). O JC está publicando uma série de reportagens sobre o tema, detalhando os principais pontos da pesquisa.

"Os resultados desse levantamento mostram um nível ainda inicial dos municípios em relação a essa temática de segurança pública, com 92% dos municípios ainda sem um plano local, que se torna pedra angular de qualquer política pública na área de segurança. Esse é um número que inicialmente chamou atenção e que a gente vai com certeza trabalhar para poder desenvolver nos municípios essa capacidade de atuar melhor em segurança pública", disse Bruno Ribeiro, auditor de Controle Externo do TCE-PE.

"Eu defendo num primeiro momento a capacitação dos municípios para que eles possam produzir os seus planos municipais, ter o seu diagnóstico para saber o que que eles precisam. Obviamente que o município da Região Metropolitana tem um perfil de criminalidade completamente diferente de um município do interior. Então, para que esse plano de fato tenha eficácia é preciso que o município saiba do que se trata a violência naquela região dele", complementou.

O único município que atingiu o nível "aprimorado" no levantamento do TCE-PE foi o Recife.

Dos 44 questionamentos feitos, a capital pernambucana respondeu "sim" para 34. Mas confessou que não conta com um diagnóstico da segurança local - um dos itens mais importantes. O Recife concentra 18,5% das mortes violentas ocorridas no Estado entre janeiro e maio deste ano, segundo a Secretaria de Defesa Social (SDS).

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

O secretário de Ordem Pública e Segurança do Recife, Alexandre Rêbelo, afirmou que ações de prevenção estão sendo colocadas em prática pela gestão - citou por exemplo a construção das unidades do Compaz. E destacou algumas medidas mais básicas, como a iluminação pública, que fazem a diferença na redução dos crimes.

"Na hora que você torna a cidade mais iluminada, as ruas mais iluminadas, as praças mais iluminadas, você ajuda a desestimular a ocorrência de crimes. Há pesquisas que mostram, por exemplo, mulheres que dizem que se sentem muito mais seguras em ambientes mais iluminados. A prefeitura tem feito um trabalho grande nessa linha", declarou.

GUARDA MUNICIPAL

Desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), Bartolomeu Bueno ressaltou a importância da Guarda Municipal na prevenção à violência.

"Algumas guardas municipais, como a de São Paulo e do Rio de Janeiro, por exemplo, são mais bem aparelhadas às vezes do que a Polícia Militar. O que é que fazem lá? Eles não têm poder de polícia, mas estão em toda praça, ou seja, fazendo a segurança preventiva. É importante que todos os municípios tenham a sua Guarda Municipal", pontuou.

Levantamento do TCE-PE identificou que 97 dos 184 municípios não contam com Guarda Municipal, ou seja mais da metade.

"A guarda precisa estar bem próxima do cidadão. Mas o cidadão não quer ver um guarda com fuzil. Ele quer conversar com o guarda, porque, na maioria das vezes, o que alimenta o crime é algo que a guarda pode solucionar", destacou Armando Nascimento, pesquisador, consultor e especialista em Governança, Estratégias e Sistemas de Segurança Pública da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).