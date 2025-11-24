Recife será uma das primeiras capitais a receber UTI Inteligente na nova Rede Nacional de Alta Precisão do SUS
Unidade será instalada no Imip e integrará sistema nacional com tecnologia de ponta, inteligência artificial e monitoramento contínuo
O Recife foi incluído pelo Ministério da Saúde entre as capitais que receberão uma UTI Inteligente — estrutura inédita de alta tecnologia que fará parte da nova Rede Nacional de Serviços Inteligentes e de Medicina de Alta Precisão do SUS.
A unidade funcionará no Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip) e terá operação totalmente digitalizada, com integração entre equipamentos, sistemas de informação, monitoramento contínuo dos pacientes e suporte para decisões clínicas baseado em dados.
Segundo o Ministério da Saúde, a tecnologia permitirá prever agravos, agilizar diagnósticos, reduzir tempo de espera e facilitar a troca de conhecimento entre equipes médicas de diferentes regiões do País.
O que são as UTIs Inteligentes do SUS
As UTIs Inteligentes compõem um sistema interligado nacionalmente. As unidades serão conectadas a uma Central Nacional de Pesquisa e Inovação em Saúde, vinculada ao futuro Instituto Tecnológico de Emergência do Hospital das Clínicas da USP, em São Paulo — o primeiro hospital inteligente do Brasil.
O projeto contempla 14 UTIs inteligentes em 13 estados, incluindo:
- Recife (PE)
- Salvador (BA)
- Fortaleza (CE)
- Teresina (PI)
- Belém (PA)
- Manaus (AM)
- Dourados (MS)
- Belo Horizonte (MG)
- Rio de Janeiro (RJ)
- São Paulo (SP)
- Curitiba (PR)
- Porto Alegre (RS)
- Brasília (DF)
A iniciativa integra o programa Agora Tem Especialistas, voltado à modernização e expansão do atendimento especializado no SUS.
Tecnologias que farão parte da UTI Inteligente do Recife
Entre os recursos que serão implantados no Imip estão:
- Monitoramento contínuo dos sinais vitais integrados a sistemas digitais;
- Inteligência artificial para triagem e previsão de complicações;
- Integração de dados clínicos e imagem em tempo real;
- Suporte remoto e troca de conhecimento com especialistas de outros estados;
- Conexão com central de pesquisa e inovação.
Segundo o Ministério da Saúde, o uso de IA e big data pode reduzir em até cinco vezes o tempo de espera na emergência, além de tornar diagnósticos e decisões clínicas mais precisos.
Investimento e expansão
A implementação das UTIs Inteligentes faz parte da primeira etapa do projeto nacional de hospitais inteligentes, que prevê investimento de R$ 1,7 bilhão, em parceria com o Banco dos BRICS. A documentação já foi enviada para análise do financiamento.
Os primeiros serviços da rede devem começar a funcionar em 2026.
Primeiro hospital inteligente do Brasil
O Ministério da Saúde também assinou acordo para implantação do Instituto Tecnológico de Emergência do Hospital das Clínicas da USP, que servirá como base da rede nacional. O hospital terá 800 leitos, sendo:
- 250 de emergência;
- 350 de UTI;
- 200 de enfermaria;
- 25 salas cirúrgicas.
A unidade contará com triagem com IA, telemedicina integrada, ambulâncias 5G, cirurgias robóticas e medicina de precisão. A previsão é que a unidade entre em operação em 2029.
A idealizadora do projeto, Ludhmila Hajjar, destaca que o instituto será um modelo replicável para todo o País, com aplicação de tecnologias emergentes e integração total de sistemas.
Expansão nacional
Além do Recife, outras unidades hospitalares do País serão modernizadas em parceria com universidades, secretarias de saúde e a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). Entre os beneficiados estão:
- hospitais federais do Rio de Janeiro
- o novo hospital da Unifesp (SP)
- o Novo Hospital Oncológico da Baixada Fluminense
- o Instituto do Cérebro (RJ)
- o novo Hospital do Grupo Hospitalar Conceição (RS)