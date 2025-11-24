Recife será uma das primeiras capitais a receber UTI Inteligente na nova Rede Nacional de Alta Precisão do SUS

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Unidade será instalada no Imip e integrará sistema nacional com tecnologia de ponta, inteligência artificial e monitoramento contínuo

O Recife foi incluído pelo Ministério da Saúde entre as capitais que receberão uma UTI Inteligente — estrutura inédita de alta tecnologia que fará parte da nova Rede Nacional de Serviços Inteligentes e de Medicina de Alta Precisão do SUS.

A unidade funcionará no Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip) e terá operação totalmente digitalizada, com integração entre equipamentos, sistemas de informação, monitoramento contínuo dos pacientes e suporte para decisões clínicas baseado em dados.

Segundo o Ministério da Saúde, a tecnologia permitirá prever agravos, agilizar diagnósticos, reduzir tempo de espera e facilitar a troca de conhecimento entre equipes médicas de diferentes regiões do País.

O que são as UTIs Inteligentes do SUS

As UTIs Inteligentes compõem um sistema interligado nacionalmente. As unidades serão conectadas a uma Central Nacional de Pesquisa e Inovação em Saúde, vinculada ao futuro Instituto Tecnológico de Emergência do Hospital das Clínicas da USP, em São Paulo — o primeiro hospital inteligente do Brasil.

O projeto contempla 14 UTIs inteligentes em 13 estados, incluindo:

Recife (PE)

Salvador (BA)

Fortaleza (CE)

Teresina (PI)

Belém (PA)

Manaus (AM)

Dourados (MS)

Belo Horizonte (MG)

Rio de Janeiro (RJ)

São Paulo (SP)

Curitiba (PR)

Porto Alegre (RS)

Brasília (DF)

A iniciativa integra o programa Agora Tem Especialistas, voltado à modernização e expansão do atendimento especializado no SUS.

Tecnologias que farão parte da UTI Inteligente do Recife

Entre os recursos que serão implantados no Imip estão:

Monitoramento contínuo dos sinais vitais integrados a sistemas digitais;

Inteligência artificial para triagem e previsão de complicações;

Integração de dados clínicos e imagem em tempo real;

Suporte remoto e troca de conhecimento com especialistas de outros estados;

Conexão com central de pesquisa e inovação.

Segundo o Ministério da Saúde, o uso de IA e big data pode reduzir em até cinco vezes o tempo de espera na emergência, além de tornar diagnósticos e decisões clínicas mais precisos.

Investimento e expansão

A implementação das UTIs Inteligentes faz parte da primeira etapa do projeto nacional de hospitais inteligentes, que prevê investimento de R$ 1,7 bilhão, em parceria com o Banco dos BRICS. A documentação já foi enviada para análise do financiamento.

Os primeiros serviços da rede devem começar a funcionar em 2026.

Primeiro hospital inteligente do Brasil

O Ministério da Saúde também assinou acordo para implantação do Instituto Tecnológico de Emergência do Hospital das Clínicas da USP, que servirá como base da rede nacional. O hospital terá 800 leitos, sendo:

250 de emergência;

350 de UTI;

200 de enfermaria;

25 salas cirúrgicas.

A unidade contará com triagem com IA, telemedicina integrada, ambulâncias 5G, cirurgias robóticas e medicina de precisão. A previsão é que a unidade entre em operação em 2029.

A idealizadora do projeto, Ludhmila Hajjar, destaca que o instituto será um modelo replicável para todo o País, com aplicação de tecnologias emergentes e integração total de sistemas.

Expansão nacional

Além do Recife, outras unidades hospitalares do País serão modernizadas em parceria com universidades, secretarias de saúde e a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). Entre os beneficiados estão: