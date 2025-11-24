Após 100 implantes de válvula por cateter, Imip se firma como referência no SUS

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Procedimento substitui a válvula aórtica sem abrir o tórax e representa um avanço histórico para pacientes idosos e inoperáveis

O Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip) alcançou na semana passada um marco histórico na assistência cardiovascular pelo Sistema Único de Saúde (SUS): a realização do 100º TAVI, sigla para implante transcateter de prótese valvar aórtica, um dos procedimentos mais modernos e complexos da cardiologia intervencionista.

Considerada uma revolução no tratamento das doenças valvares, o TAVI permite substituir a válvula aórtica por meio de um cateter introduzido pela artéria femoral, dispensando a cirurgia tradicional de tórax aberto.

“Esse método minimamente invasivo é fundamental sobretudo para pacientes idosos e de alto risco cirúrgico”, explica o cirurgião cardiovascular do Imip, Cristiano Berardo.

Pioneirismo

No Brasil, apenas um número restrito de hospitais é credenciado pelo Ministério da Saúde para realizar o TAVI pelo SUS. O Imip está entre os pioneiros, sendo autorizado a operar pacientes acima de 75 anos considerados inoperáveis, ou seja, pessoas que não podem ser submetidas à cirurgia cardíaca convencional devido ao elevado risco de complicações.

“Graças à TAVI, muitos desses pacientes puderam retornar precocemente para casa e recuperar sua qualidade de vida”, destaca Berardo. O tempo de internação costuma ser menor, assim como o período de reabilitação, o que traz impacto significativo para o bem-estar dos pacientes e para o próprio sistema de saúde.

Implante transcateter de prótese valvar aórtica (TAVI) - Divulgação/Imip

O que é TAVI? Entenda o procedimento

O TAVI é indicado principalmente para casos graves de estenose aórtica, condição em que a válvula aórtica se torna rígida e estreita, dificultando a saída do sangue do coração. Sem tratamento, a doença pode causar falta de ar, desmaios, insuficiência cardíaca e até morte súbita.

Como funciona

Um cateter é introduzido geralmente pela artéria femoral;

A prótese valvar é guiada até o coração;

Lá, ela é expandida e substitui a válvula doente, sem necessidade de retirar a anterior;

Todo o procedimento é feito com anestesia e uso de métodos avançados de imagem.

Quando a TAVI é indicada

O procedimento é recomendado quando:

O paciente tem mais de 75 anos e apresenta alto risco para cirurgia convencional;

Há histórico clínico que impossibilita a abertura do tórax;

A estenose aórtica é grave e sintomática;

O coração já mostra sinais de sobrecarga ou disfunção decorrentes da obstrução.

A tecnologia trouxe uma alternativa segura e eficaz para quem antes não tinha opções terapêuticas. Estudos internacionais mostram melhora rápida dos sintomas, redução de internações e maior sobrevida após o implante da prótese valvar.