Imip abre inscrições para programa de voluntariado: saiba como participar
Ação busca novos "Anjos Dourados" para atuar na humanização do atendimento a pacientes e familiares
Clique aqui e escute a matéria
O Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip) está com vagas abertas para o seu programa de voluntariado, uma iniciativa que convida pessoas dispostas a dedicar tempo e afeto à humanização da saúde.
O projeto oferece a oportunidade de contribuir com ações que acolhem, cuidam e promovem esperança para milhares de pacientes e familiares atendidos pela instituição.
As atividades dos voluntários incluem apoio emocional, recreação infantil, campanhas temáticas e ações educativas, sempre com o acompanhamento da equipe responsável. A atuação é organizada de acordo com o perfil e a disponibilidade de cada participante.
Os voluntários do Imip são conhecidos como “Anjos Dourados”, em referência às batas amarelas que utilizam durante o serviço. Eles atuam em áreas como brinquedotecas, bibliotecas itinerantes, acolhimento hospitalar e eventos especiais, como o Dia das Mães, São João e Natal.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Para participar, é necessário ter 18 anos ou mais, disponibilidade mínima de quatro horas semanais e passar por entrevista e processo seletivo gratuito. Também é exigido comprometimento com as atividades e respeito às normas da instituição.
Não é preciso ter experiência prévia — apenas vontade de ajudar e compromisso com o próximo. Interessados devem entrar em contato com a Fundação Alice Figueira (FAF), responsável pelo programa, pelo telefone (81) 2122.4704.