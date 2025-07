Ação socioambiental do RioMar Recife mobiliza jovens, voluntários e pescadores no mangue

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com o objetivo de promover a conscientização ambiental e estimular o cuidado com os ecossistemas locais, o RioMar Recife e o Instituto JCPM realizam, nesta quinta-feira (24), uma ação de limpeza no mangue. A mobilização faz parte da programação do projeto "Jogando Limpo com o Mangue", desenvolvido em parceria com o Instituto Bioma Brasil.

Mobilização reúne jovens, voluntários e pescadores

A atividade deve reunir cerca de 25 participantes, entre jovens inscritos na oficina de férias, voluntários parceiros e pescadores da Colônia Z1.

O ponto de encontro será às 8h30, no Instituto JCPM, com uma breve sensibilização, orientações de segurança e um lanche coletivo.

Em seguida, os participantes seguem para a área do mangue em duas frentes: por terra, com os jovens e voluntários; e por água, com apoio de cinco embarcações e dez pescadores locais.

Todos os envolvidos estarão identificados com camisetas e equipados com luvas e sacos para coleta de resíduos.

O material recolhido será pesado com o apoio da EMLURB, por meio do lixômetro, e encaminhado ao aterro sanitário, devido ao baixo potencial de reciclagem dos resíduos.

Oficinas educativas reforçam compromisso com o meio ambiente

Além da ação prática, a programação inclui uma oficina teórica conduzida em dois encontros durante a semana. As aulas são ministradas pelo biólogo Clemente Coelho, do Instituto Bioma Brasil, e abordam a importância ecológica dos manguezais, incentivando os jovens a refletirem sobre sustentabilidade e seu papel na preservação ambiental.

Esta é a sétima edição do "Jogando Limpo com o Mangue", que reforça o compromisso do Grupo JCPM com a educação socioambiental, o engajamento juvenil e a valorização do território onde atua.