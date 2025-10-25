As doenças que matam mais os adultos se iniciam na infância

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A doenças que mais matam as pessoas têm início nos primórdios da vida aponta para programas para a prevenção das doenças cardiovasculares

Clique aqui e escute a matéria

O infarto agudo do miocárdio e o acidente vascular cerebral são as principais causas de morte no mundo e no Brasil. No ano passado, provocaram cerca de 16 milhões de mortes, sendo 220 mil no Brasil. Ambas resultam do acúmulo de gordura nas artérias (aterosclerose), obstruindo a irrigação sanguínea cardíaca e cerebral. Esse processo de obstrução se inicia muitos anos antes dos eventos agudos. O depósito de gordura na parede vascular começa na infância (estrias), podendo evoluir para placas fibrosas e causar obstrução vascular. Essa evolução depende de vários fatores, uns não modificáveis (genéticos) e outros alteráveis: obesidade, sedentarismo, hipertensão e colesterol elevado, entre outros.

A aterosclerose é projetada ainda na vida intrauterina. Alimentação saudável da gestante, como a ingestão de frutas e verduras, estimula a memória gustativa fetal e aumenta a aceitação desses alimentos protetores após o nascimento. Nos primeiros meses de vida, uma dieta rica em sal ou açúcar, ensina o organismo a apreciar esses sabores básicos pelo resto da vida e colocando-o em maior risco. Entretanto, a recíproca é verdadeira. Assim, hábitos alimentares saudáveis devem fazer parte da dieta materna e introduzidos no desmame, após 6 meses de aleitamento materno exclusivo.

A deficiência nutricional fetal, além de provocar o baixo peso ao nascer, aumenta o risco cardiovascular ao longo da vida. Para se adaptar a um ambiente adverso, o feto adquire um "fenótipo econômico", poupando o desenvolvimento de alguns órgãos e predispondo-o a doenças cardiovasculares no futuro.

A atividade física, um dos principais pilares de proteção para essas doenças, tem a sua prática estabelecida cedo. É difícil modificar hábitos sedentários em adultos, enquanto crianças fisicamente ativas tendem a manter esse padrão por toda a vida. Além disso, atividade física desde a infância, além da oferta dos benefícios conhecidos, promove um crescimento mais saudável da criança, fortalecendo músculos e ossos, aumentando a aptidão física e a resistência a infecções.

A obesidade, outro fator de risco importante para as doenças cardiovasculares, também tem suas raízes na infância. As células de gordura (adipócitos) se multiplicam nos primeiros anos de vida e as crianças obesas acumulam mais adipócitos. Essas células permanecem por toda a vida e tornam o tratamento de um adulto obeso desde criança um enorme desafio.

O colesterol elevado, que tanto contribui para a formação de placas ateromatosas nos vasos, também pode surgir no começo da vida. E quanto mais cedo essa elevação, maiores os riscos. A exposição da criança a alimentos ultraprocessados (industrializados ricos em sais, açucares, gorduras e aditivos) tem sido considerada como um fator importante para esse agravo.

O diabetes mellitus, antes raro em crianças, tem aumentado muito, quase sempre associado à obesidade e dietas ultraprocessadas. Crianças nascidas com baixo peso e filhos de mães que tiveram diabetes gestacional, também apresentam risco aumentado de diabetes.

A hipertensão arterial, igualmente tem raízes na infância. Crianças com alterações no desenvolvimento de órgãos, seja por prematuridade ou subnutrição, têm predisposição à elevação da pressão arterial. Estudos mostram que adultos hipertensos frequentemente tinham pressão "normal alta" ou limítrofe na infância.

Outros comportamentos de risco, como tabagismo e consumo excessivo de álcool, também surgem cedo, geralmente na adolescência. Segundo a OMS, mais de 80% dos fumantes começam antes dos 18 anos, e o mesmo vale para o álcool.

Em conclusão, o conhecimento recente de que as doenças que mais matam as pessoas têm início nos primórdios da vida, aponta que os programas de saúde pública para a prevenção das doenças cardiovasculares, devem ter início ainda na vida intrauterina e se estender pela infância e adolescência.

João Guilherme Bezerra, médico do IMIP



