fechar
Artigo | Notícia

As doenças que matam mais os adultos se iniciam na infância

A doenças que mais matam as pessoas têm início nos primórdios da vida aponta para programas para a prevenção das doenças cardiovasculares

Por JOÃO GUILHERME BEZERRA ALVES Publicado em 25/10/2025 às 0:00 | Atualizado em 25/10/2025 às 8:14
O infarto agudo do miocárdio e o acidente vascular cerebral são as principais causas de morte no mundo e no Brasil
O infarto agudo do miocárdio e o acidente vascular cerebral são as principais causas de morte no mundo e no Brasil - Tumisu/Pixabay

Clique aqui e escute a matéria

O infarto agudo do miocárdio e o acidente vascular cerebral são as principais causas de morte no mundo e no Brasil. No ano passado, provocaram cerca de 16 milhões de mortes, sendo 220 mil no Brasil. Ambas resultam do acúmulo de gordura nas artérias (aterosclerose), obstruindo a irrigação sanguínea cardíaca e cerebral. Esse processo de obstrução se inicia muitos anos antes dos eventos agudos. O depósito de gordura na parede vascular começa na infância (estrias), podendo evoluir para placas fibrosas e causar obstrução vascular. Essa evolução depende de vários fatores, uns não modificáveis (genéticos) e outros alteráveis: obesidade, sedentarismo, hipertensão e colesterol elevado, entre outros.

A aterosclerose é projetada ainda na vida intrauterina. Alimentação saudável da gestante, como a ingestão de frutas e verduras, estimula a memória gustativa fetal e aumenta a aceitação desses alimentos protetores após o nascimento. Nos primeiros meses de vida, uma dieta rica em sal ou açúcar, ensina o organismo a apreciar esses sabores básicos pelo resto da vida e colocando-o em maior risco. Entretanto, a recíproca é verdadeira. Assim, hábitos alimentares saudáveis devem fazer parte da dieta materna e introduzidos no desmame, após 6 meses de aleitamento materno exclusivo.

A deficiência nutricional fetal, além de provocar o baixo peso ao nascer, aumenta o risco cardiovascular ao longo da vida. Para se adaptar a um ambiente adverso, o feto adquire um "fenótipo econômico", poupando o desenvolvimento de alguns órgãos e predispondo-o a doenças cardiovasculares no futuro.

A atividade física, um dos principais pilares de proteção para essas doenças, tem a sua prática estabelecida cedo. É difícil modificar hábitos sedentários em adultos, enquanto crianças fisicamente ativas tendem a manter esse padrão por toda a vida. Além disso, atividade física desde a infância, além da oferta dos benefícios conhecidos, promove um crescimento mais saudável da criança, fortalecendo músculos e ossos, aumentando a aptidão física e a resistência a infecções.

A obesidade, outro fator de risco importante para as doenças cardiovasculares, também tem suas raízes na infância. As células de gordura (adipócitos) se multiplicam nos primeiros anos de vida e as crianças obesas acumulam mais adipócitos. Essas células permanecem por toda a vida e tornam o tratamento de um adulto obeso desde criança um enorme desafio.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O colesterol elevado, que tanto contribui para a formação de placas ateromatosas nos vasos, também pode surgir no começo da vida. E quanto mais cedo essa elevação, maiores os riscos. A exposição da criança a alimentos ultraprocessados (industrializados ricos em sais, açucares, gorduras e aditivos) tem sido considerada como um fator importante para esse agravo.

O diabetes mellitus, antes raro em crianças, tem aumentado muito, quase sempre associado à obesidade e dietas ultraprocessadas. Crianças nascidas com baixo peso e filhos de mães que tiveram diabetes gestacional, também apresentam risco aumentado de diabetes.

A hipertensão arterial, igualmente tem raízes na infância. Crianças com alterações no desenvolvimento de órgãos, seja por prematuridade ou subnutrição, têm predisposição à elevação da pressão arterial. Estudos mostram que adultos hipertensos frequentemente tinham pressão "normal alta" ou limítrofe na infância.

Outros comportamentos de risco, como tabagismo e consumo excessivo de álcool, também surgem cedo, geralmente na adolescência. Segundo a OMS, mais de 80% dos fumantes começam antes dos 18 anos, e o mesmo vale para o álcool.

Em conclusão, o conhecimento recente de que as doenças que mais matam as pessoas têm início nos primórdios da vida, aponta que os programas de saúde pública para a prevenção das doenças cardiovasculares, devem ter início ainda na vida intrauterina e se estender pela infância e adolescência.

João Guilherme Bezerra, médico do IMIP

 

Leia também

Estudo mostra que brasileiros estão mais atentos à prevenção de doenças cardíacas
PESQUISA

Estudo mostra que brasileiros estão mais atentos à prevenção de doenças cardíacas
Médicos obstetras do IMIP apresentam cartas de demissão após impasse em negociações
Saúde pública

Médicos obstetras do IMIP apresentam cartas de demissão após impasse em negociações

Compartilhe

Tags