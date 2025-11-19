fechar
Economia | Notícia

Caravanas de inovação da AGU chegam ao Recife para impulsionar transformação digital na gestão pública

Programa nacional realiza imersão de três dias com palestras, oficinas e desafios práticos para modernizar a advocacia pública

Por Maria Clara Trajano Publicado em 19/11/2025 às 17:53
Caravana da Inovação em Fortaleza
Caravana da Inovação em Fortaleza - Renato Menezes/Ascom AGU

Clique aqui e escute a matéria

As caravanas de inovação da Advocacia-Geral da União (AGU) desembarcam no Recife no dia 24 de novembro para uma imersão de três dias dedicada a fomentar modernização, inovação aberta e transformação digital na advocacia pública brasileira.

Pernambuco é o quarto Estado a receber o programa, que já passou pelo Ceará, Paraná e Mato Grosso do Sul.

A etapa presencial será realizada no auditório do Sebrae/PE, na Ilha do Retiro, e ainda há vagas gratuitas mediante inscrição no site da AGU. O evento contará com acessibilidade em Libras.

Leia Também

A iniciativa é conduzida pelo Laboratório de Inovação da AGU (Labori) e integra a maior ação de inovação aberta do setor jurídico público no País. As Caravanas são divididas em duas fases: a primeira, virtual, teve início em 29 de outubro e encerra nesta quarta-feira (19), com debate sobre o uso de inteligência artificial, ciência de dados e centrais de conciliação.

“Concluída a etapa virtual, partimos para três dias de encontros presenciais com palestras, oficinas e atividades práticas. Os participantes irão trabalhar em grupos para desenvolver soluções inovadoras para desafios reais da administração pública”, explica o procurador federal Bruno Portella, coordenador do Labori.

Recife reforça protagonismo nacional em governo digital

A chegada das caravanas ao Recife fortalece a posição do município como referência em inovação no setor público. O secretário de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia, Rafael Cunha, destaca que o Recife possui um dos maiores programas de inovação aberta do País, com três ciclos concluídos, 15 desafios lançados e 17 contratos assinados para implantação de soluções inovadoras.

“Vamos compartilhar como esse programa foi construído e apresentar resultados concretos. Receber a Caravana amplia a integração com o ecossistema e fortalece projetos que tornam os serviços públicos mais eficientes”, afirma.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Para o Sebrae/PE, a iniciativa dialoga diretamente com ações como o Catalisa Gov, que busca ampliar inovação e segurança jurídica nas compras públicas. “A proposta é capacitar procuradores e gestores para aplicar marcos regulatórios e difundir práticas inovadoras nos municípios”, afirma Priscila Lapa, gerente de Políticas Públicas da instituição.

Quem pode participar

O evento é voltado para advogados públicos e privados, gestores, servidores, universidades, lideranças institucionais e interessados em inovação jurídica e gestão pública em qualquer nível de governo.

A etapa pernambucana tem apoio da Sudene, OAB-PE, Governo do Estado, Fiepe, Cesar School, Enap, ABDI e Amupe.

SERVIÇO — Caravana de Inovação da AGU – Etapa Pernambuco

Fase presencial: 24 a 26 de novembro de 2025
Local: Auditório do Sebrae/PE — Rua Tabaiares, 360, Ilha do Retiro, Recife
Inscrições e programação: disponível no portal da AGU

Leia também

Brasil sobe quatro posições e ocupa 53º lugar em ranking mundial de competitividade digital
INOVAÇÃO

Brasil sobe quatro posições e ocupa 53º lugar em ranking mundial de competitividade digital
Garanhuns recebe segunda edição do Festival de Inovação e Negócios com atrações simultâneas
Agenda

Garanhuns recebe segunda edição do Festival de Inovação e Negócios com atrações simultâneas

Compartilhe

Tags