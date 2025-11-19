Caravanas de inovação da AGU chegam ao Recife para impulsionar transformação digital na gestão pública

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Programa nacional realiza imersão de três dias com palestras, oficinas e desafios práticos para modernizar a advocacia pública

As caravanas de inovação da Advocacia-Geral da União (AGU) desembarcam no Recife no dia 24 de novembro para uma imersão de três dias dedicada a fomentar modernização, inovação aberta e transformação digital na advocacia pública brasileira.

Pernambuco é o quarto Estado a receber o programa, que já passou pelo Ceará, Paraná e Mato Grosso do Sul.

A etapa presencial será realizada no auditório do Sebrae/PE, na Ilha do Retiro, e ainda há vagas gratuitas mediante inscrição no site da AGU. O evento contará com acessibilidade em Libras.

A iniciativa é conduzida pelo Laboratório de Inovação da AGU (Labori) e integra a maior ação de inovação aberta do setor jurídico público no País. As Caravanas são divididas em duas fases: a primeira, virtual, teve início em 29 de outubro e encerra nesta quarta-feira (19), com debate sobre o uso de inteligência artificial, ciência de dados e centrais de conciliação.

“Concluída a etapa virtual, partimos para três dias de encontros presenciais com palestras, oficinas e atividades práticas. Os participantes irão trabalhar em grupos para desenvolver soluções inovadoras para desafios reais da administração pública”, explica o procurador federal Bruno Portella, coordenador do Labori.

Recife reforça protagonismo nacional em governo digital

A chegada das caravanas ao Recife fortalece a posição do município como referência em inovação no setor público. O secretário de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia, Rafael Cunha, destaca que o Recife possui um dos maiores programas de inovação aberta do País, com três ciclos concluídos, 15 desafios lançados e 17 contratos assinados para implantação de soluções inovadoras.

“Vamos compartilhar como esse programa foi construído e apresentar resultados concretos. Receber a Caravana amplia a integração com o ecossistema e fortalece projetos que tornam os serviços públicos mais eficientes”, afirma.

Para o Sebrae/PE, a iniciativa dialoga diretamente com ações como o Catalisa Gov, que busca ampliar inovação e segurança jurídica nas compras públicas. “A proposta é capacitar procuradores e gestores para aplicar marcos regulatórios e difundir práticas inovadoras nos municípios”, afirma Priscila Lapa, gerente de Políticas Públicas da instituição.

Quem pode participar

O evento é voltado para advogados públicos e privados, gestores, servidores, universidades, lideranças institucionais e interessados em inovação jurídica e gestão pública em qualquer nível de governo.

A etapa pernambucana tem apoio da Sudene, OAB-PE, Governo do Estado, Fiepe, Cesar School, Enap, ABDI e Amupe.

SERVIÇO — Caravana de Inovação da AGU – Etapa Pernambuco

Fase presencial: 24 a 26 de novembro de 2025

Local: Auditório do Sebrae/PE — Rua Tabaiares, 360, Ilha do Retiro, Recife

Inscrições e programação: disponível no portal da AGU