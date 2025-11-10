Ademi-PE promove 2º Fórum Estadual da Construção Industrializada com foco em inovação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Produtividade, sustentabilidade e digitalização guiam debates na 2ª edição do Ademitec, o principal evento estadual sobre o tema

A Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE) prepara a segunda edição de seu principal encontro sobre modernização setorial: o 2º Fórum Estadual da Construção Industrializada (Ademitec 2025). O evento será realizado na próxima quarta-feira, 12 de novembro, no Auditório do RioMar Trade Center, no Pina, das 14h às 19h30, com o objetivo de alavancar a eficiência e a competitividade da construção civil pernambucana.

Com uma programação intensa, o Fórum, promovido pelo Comitê de Inovação, Construção e Tecnologia da Ademi-PE (Incontec), traz para o centro das discussões os pilares da produtividade, sustentabilidade e digitalização.

O presidente da Ademi-PE, Rafael Simões, destacou a relevância do encontro como um motor para a modernização. “Será uma oportunidade única para conhecer mais de perto as principais mudanças que o setor da construção vem passando ao longo do tempo. E elas incluem, principalmente, o processo construtivo cada vez mais industrializado e inovador”, afirmou Simões. Ele reforça que a inovação é a chave para a otimização de tempo, recursos e o crescimento setorial.

Programação focada em tendências



O Ademitec 2025 reunirá um painel de especialistas, empresários e representantes do poder público para debater a transformação do setor. A Abertura, às 14h30, contará com a presença de Rafael Simões (Presidente da Ademi-PE), Betinha Nascimento (Vice-presidente do Sinduscon-PE) e Simone Nunes (Secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Pernambuco).

Destaques dos painéis:



Painel 1 – Industrialização da Construção (14h45 às 16h05):

Mediador: Eng. José Maria Neto (INCONTEC).

Palestras de Gustavo Bruno Amorim (EXP-Brasil) e Izadora Scariot (Prevision/Sienge), seguidas por um debate.

Painel 2 – Inovações em Materiais e Tecnologia (16h30 às 18h00):

Mediador: Eng. Flávio Margolis (INCONTEC).

O foco será em novos insumos e soluções com palestras de Orlando Canezím (NG7/Sienge) e Daniel Beserra (Viapol), além de apresentações de empresas líderes como ArcelorMittal e TK Elevadores.

Painel 3 – Inovação e Tecnologia na Construção (18h às 19h20):

Mediador: Eng. Fernando Fink (INCONTEC).

O painel abordará o futuro digital com Luiz Henrique Ceotto (URBIC Engenharia) e Paulo Duca (SELVAGEN), que detalhará o uso de Design Generativo, eficiência, dados e Inteligência Artificial (IA) na construção civil.

As discussões serão enriquecidas com a participação de Henrique Suassuna (Camp Engenharia) e Serapião Bispo (Sinduscon-PE).

O evento prevê um intervalo para Coffee Break às 16h05 e o encerramento está marcado para 19h20.