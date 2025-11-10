fechar
Metro Quadrado | Notícia

Ademi-PE promove 2º Fórum Estadual da Construção Industrializada com foco em inovação

Produtividade, sustentabilidade e digitalização guiam debates na 2ª edição do Ademitec, o principal evento estadual sobre o tema

Por JC Publicado em 10/11/2025 às 15:20
Betinha Nascimento (Vice-presidente do Sinduscon-PE), Rafael Simões (Presidente da Ademi-PE), e Simone Nunes (Secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Pernambuco), abrem a 2º edição do Ademitec
Betinha Nascimento (Vice-presidente do Sinduscon-PE), Rafael Simões (Presidente da Ademi-PE), e Simone Nunes (Secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Pernambuco), abrem a 2º edição do Ademitec - DIVULGAÇÃO

Clique aqui e escute a matéria

A Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE) prepara a segunda edição de seu principal encontro sobre modernização setorial: o 2º Fórum Estadual da Construção Industrializada (Ademitec 2025). O evento será realizado na próxima quarta-feira, 12 de novembro, no Auditório do RioMar Trade Center, no Pina, das 14h às 19h30, com o objetivo de alavancar a eficiência e a competitividade da construção civil pernambucana.

Com uma programação intensa, o Fórum, promovido pelo Comitê de Inovação, Construção e Tecnologia da Ademi-PE (Incontec), traz para o centro das discussões os pilares da produtividade, sustentabilidade e digitalização.

O presidente da Ademi-PE, Rafael Simões, destacou a relevância do encontro como um motor para a modernização. “Será uma oportunidade única para conhecer mais de perto as principais mudanças que o setor da construção vem passando ao longo do tempo. E elas incluem, principalmente, o processo construtivo cada vez mais industrializado e inovador”, afirmou Simões. Ele reforça que a inovação é a chave para a otimização de tempo, recursos e o crescimento setorial.

Programação focada em tendências

O Ademitec 2025 reunirá um painel de especialistas, empresários e representantes do poder público para debater a transformação do setor. A Abertura, às 14h30, contará com a presença de Rafael Simões (Presidente da Ademi-PE), Betinha Nascimento (Vice-presidente do Sinduscon-PE) e Simone Nunes (Secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Pernambuco).

Destaques dos painéis:

Painel 1 – Industrialização da Construção (14h45 às 16h05):

Mediador: Eng. José Maria Neto (INCONTEC).

Palestras de Gustavo Bruno Amorim (EXP-Brasil) e Izadora Scariot (Prevision/Sienge), seguidas por um debate.

Painel 2 – Inovações em Materiais e Tecnologia (16h30 às 18h00):

Mediador: Eng. Flávio Margolis (INCONTEC).

O foco será em novos insumos e soluções com palestras de Orlando Canezím (NG7/Sienge) e Daniel Beserra (Viapol), além de apresentações de empresas líderes como ArcelorMittal e TK Elevadores.

Painel 3 – Inovação e Tecnologia na Construção (18h às 19h20):

Mediador: Eng. Fernando Fink (INCONTEC).

O painel abordará o futuro digital com Luiz Henrique Ceotto (URBIC Engenharia) e Paulo Duca (SELVAGEN), que detalhará o uso de Design Generativo, eficiência, dados e Inteligência Artificial (IA) na construção civil.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

As discussões serão enriquecidas com a participação de Henrique Suassuna (Camp Engenharia) e Serapião Bispo (Sinduscon-PE).

O evento prevê um intervalo para Coffee Break às 16h05 e o encerramento está marcado para 19h20.

 
 

Leia também

Materiais de acabamento disparam e dobram o consumo na construção civil, aponta relatório
CONSTRUÇÃO

Materiais de acabamento disparam e dobram o consumo na construção civil, aponta relatório
Construção civil cria mais de 218 mil vagas em 2025 e já atinge marca histórica
CONSTRUÇÃO

Construção civil cria mais de 218 mil vagas em 2025 e já atinge marca histórica

Compartilhe

Tags