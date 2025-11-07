Construção civil cria mais de 218 mil vagas em 2025 e já atinge marca histórica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Setor emprega 3,07 milhões de trabalhadores formais; Salário médio de admissão é o segundo maior do país, mas alta taxa de juros preocupa empresários

Clique aqui e escute a matéria

A Construção Civil brasileira manteve o ritmo de crescimento do emprego formal nos primeiros nove meses de 2025, criando 218.200 novos postos de trabalho com carteira assinada no acumulado de janeiro a setembro. O resultado elevou o número total de trabalhadores formais do setor a 3,075 milhões, um dos maiores patamares de sua série histórica, segundo dados divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Somente em setembro, o setor registrou um saldo positivo de 23.855 vagas (resultado de 223.799 admissões e 199.944 desligamentos). Este foi o melhor desempenho mensal desde abril e superou as 17.065 vagas criadas no mesmo mês de 2024.

Segmentos e crescimento histórico



Na análise por segmentos, a Construção de Edifícios liderou o volume de novas vagas no ano, com 85,3 mil postos. Em setembro, os destaques foram

Construção de Edifícios: 10.540 novas vagas

Serviços Especializados: 7.079 novas vagas

Obras de Infraestrutura: 6.236 novas vagas

O crescimento do emprego reflete a expansão do setor. Na comparação anual (setembro de 2024 a setembro de 2025), o número total de empregados na Construção cresceu 3,21%. Desde o início de 2020, o setor já gerou 1,1 milhão de empregos formais, uma alta acumulada de 49,4%, acompanhando o crescimento de 23% no PIB da Construção no período (entre 2020 e o 2º trimestre de 2025, de acordo com o IBGE).

Destaques regionais



Apesar do bom momento, o acumulado de janeiro a setembro de 2025 foi 5,85% inferior ao registrado no mesmo período de 2024 (231,7 mil vagas). No entanto, todos os segmentos seguem em território positivo.

Entre os estados, São Paulo (50.883), Minas Gerais (20.979) e Bahia (14.609) foram os maiores geradores de empregos no ano. Apenas Roraima e o Distrito Federal apresentaram saldo negativo. Nas capitais, destacaram-se São Paulo (Serviços Especializados), Belo Horizonte (Obras de Infraestrutura) e Fortaleza (Construção de Edifícios).

O setor se destaca ainda pela remuneração: o salário médio de admissão em setembro foi de R$ 2.475,07, o segundo maior entre os setores analisados pelo MTE, e superior à média geral de atividades do país (R$ 2.286,34). Jovens entre 18 e 29 anos representaram mais da metade das contratações (50,21%).

Juros preocupam



A economista da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), Ieda Vasconcelos, ressalta que o desempenho confirma uma trajetória de crescimento consistente, mas lança um alerta sobre os riscos futuros.

“Há cinco anos o mercado de trabalho da Construção vem apresentando resultados positivos, refletindo o crescimento do setor. Entretanto, o alto patamar da taxa de juros tem gerado intensa preocupação. Há um ano, ela é considerada pelos empresários o principal problema da atividade,” destaca Ieda.

A economista alerta que a manutenção do alto custo do crédito por um período prolongado pode desestimular novos projetos e afetar o ritmo das obras e os investimentos produtivos. Por isso, a CBIC revisou sua projeção de crescimento do PIB da Construção para 2025 de 2,3% para 1,3%.