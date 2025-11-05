fechar
Economia | Notícia

Brasil sobe quatro posições e ocupa 53º lugar em ranking mundial de competitividade digital

A metodologia do estudo avalia a prontidão das economias para a transformação digital através de 61 indicadores em três fatores principais

Por JC Publicado em 05/11/2025 às 15:28
O Brasil obteve avan&ccedil;os expressivos em indicadores que refor&ccedil;am a economia do conhecimento
O Brasil obteve avanços expressivos em indicadores que reforçam a economia do conhecimento - Reprodução/iStock

Clique aqui e escute a matéria

O Brasil apresentou uma recuperação na sua capacidade de incorporar e transformar tecnologias digitais, subindo quatro posições no Ranking Mundial de Competitividade Digital 2025. Divulgado pelo IMD World Competitiveness Center (WCC) em parceria com a Fundação Dom Cabral (FDC), o anuário analisou 69 nações e colocou o Brasil na 53ª posição, superando um período de estagnação observado em 2023 e 2024.

A metodologia do estudo avalia a prontidão das economias para a transformação digital através de 61 indicadores em três fatores principais: Conhecimento, Tecnologia e Prontidão para o Futuro. O país registrou melhora em todos eles: em Tecnologia, subiu para a 58ª posição, dois pontos acima do ano anterior; em Conhecimento, alcançou o 56º lugar; e em Prontidão para o Futuro, apresentou o maior progresso, com um avanço de três posições, chegando à 50ª colocação. Esses resultados indicam uma recuperação gradual da competitividade digital brasileira, impulsionada por avanços em inovação, digitalização e capacidade de adaptação às transformações tecnológicas globais.

Suíça assume a liderança

No panorama global, a Suíça passou a ocupar o 1º lugar no Ranking, avançando da 2ª posição do ano anterior. O país europeu se destaca em Conhecimento, onde ocupa a 1ª posição, um resultado associado à sua infraestrutura de ensino e pesquisa e à capacidade de formação e retenção de talentos qualificados. O pódio é completado pelos Estados Unidos (2º), Singapura (3º) e Hong Kong (4º). A Europa mantém forte presença entre os dez primeiros, com Dinamarca (5º lugar) liderando em Prontidão para o Futuro (1º), seguida por Países Baixos (6º) e Suécia (8º). Os Emirados Árabes Unidos (9º) representam o Oriente Médio entre os dez primeiros. Na América Latina, o Brasil (53º lugar), Argentina (60º) e Peru (64º) figuram na segunda metade da lista, enquanto as posições mais baixas se concentram em países da Ásia e África, com a Venezuela na última posição (69ª).

Economia do conhecimento

O Brasil obteve avanços expressivos em indicadores que reforçam a economia do conhecimento. Entre os principais destaques estão a produtividade de publicações por pesquisas, onde o país alcançou a 9ª colocação, refletindo o crescimento de programas de fomento à ciência e a aproximação entre universidades, centros de P&D e empresas.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Outros avanços incluem os investimentos privados em Inteligência Artificial (16º lugar), o que reflete o amadurecimento do ecossistema de startups e a expansão do uso de IA em diversos setores.

O número de robôs em educação e P&D (17º lugar) demonstra o progresso na integração entre automação, ensino e inovação no ambiente acadêmico, e o uso de serviços públicos online pela população (19º lugar), junto com o uso de smartphones (19º lugar), revela o avanço da digitalização no cotidiano, com plataformas como o Gov.br contribuindo para maior eficiência na gestão pública. Hugo Tadeu, diretor do Núcleo de Inovação, IA e Tecnologias Digitais da FDC, destaca o impacto dessa evolução: “Esse movimento tem impulsionado o desenvolvimento tecnológico, ampliado a visibilidade internacional da produção acadêmica brasileira e estimulado a criação de soluções de alto valor agregado, conectando pesquisa e aplicação prática”.

Desafios estruturais

Apesar da melhora geral, o Brasil ainda precisa enfrentar desafios estruturais. O país mantém um posicionamento nas últimas colocações em subfatores cruciais para o desenvolvimento digital, o que limita o ritmo de avanço e a consolidação de um ecossistema inovador.

Os principais pontos de atenção são: a prática de transferência de conhecimento (65º lugar), onde a desconexão entre universidades, empresas e o poder público dificulta a transformação da produção científica em inovação aplicada e soluções tecnológicas escaláveis; a disponibilidade de Capital de Risco (64º lugar), onde a escassez e o alto custo do capital limitam o financiamento de startups e a expansão de empresas de base tecnológica, refletindo um ambiente regulatório instável e o elevado risco para o capital; Talento (68º lugar), que avalia o desenvolvimento e a atração de pessoas e é a pior posição do Brasil no ranking; e a gestão das cidades (64º lugar), onde a falta de integração entre transporte, habitação e planejamento urbano ainda compromete a eficiência dos serviços públicos e a qualidade de vida da população.

Para que essa trajetória de modernização se consolide, Hugo Tadeu conclui que é indispensável a adaptação do sistema regulatório aos ritmos ágeis da era digital. "Neste contexto, a agenda de transformação do país deve, obrigatoriamente, alçar à condição de prioridade tanto a efetiva inclusão de novas tecnologias no tecido corporativo, como o apoio robusto à educação de base digital", afirma o especialista.

 
 
 

Leia também

Garanhuns recebe segunda edição do Festival de Inovação e Negócios com atrações simultâneas
Agenda

Garanhuns recebe segunda edição do Festival de Inovação e Negócios com atrações simultâneas
Evento Gov In Play 2025 debate inovação e tecnologia na gestão pública no Recife
INOVAÇÃO

Evento Gov In Play 2025 debate inovação e tecnologia na gestão pública no Recife

Compartilhe

Tags