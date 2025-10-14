Evento Gov In Play 2025 debate inovação e tecnologia na gestão pública no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Com painéis e lançamentos de projetos, o Gov In Play 2025 será aberto nesta quarta (15), no Recife, discutindo tecnologia e serviços públicos

Clique aqui e escute a matéria

O Recife sedia, a partir desta quarta-feira (15), o Gov In Play 2025, encontro que discute novas formas de usar a tecnologia e a inovação para melhorar os serviços públicos e aproximar o governo dos cidadãos. A 7ª edição do evento, considerado o principal do setor público no Nordeste, ocorre no prédio do Banco do Brasil, no Bairro do Recife, com atividades até esta quinta (16).

Realizado de forma colaborativa pela Agência Estadual de Tecnologia da Informação (ATI-PE) e pela Empresa Municipal de Informática (Emprel), o Gov In Play é o braço governamental do festival Rec’n’Play, que conecta inovação, criatividade e transformação digital.

Serviços digitais

A abertura, às 10h30, será conduzida pelos presidentes da ATI-PE, Fred Vasconcelos, e da Emprel, Bernardo D’Almeida, com os lançamentos do Conecta Labs (Emprel) e do Credencia PE (ATI-PE). Na sequência, haverá uma homenagem e a Premiação dos Agentes Digitais.

O Painel de Autoridades, marcado para 11h35, traz o tema central do evento: “Governo em Movimento: Inovação para um Serviço Público Ágil, Digital e Humano”. Entre os participantes estão Carlos Freitas (Central IT), Rafael Cunha (Secretaria de Transformação Digital do Recife), Raimundo Baía (Banco do Brasil), Ana Maraíza (Secretaria de Administração de Pernambuco) e Mauricélia Vidal (Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco).

À tarde, o Painel ATI-PE discute “O papel da tecnologia e inovação na qualidade dos serviços públicos”, com participação de Fred Vasconcelos, Amanda Aires (SDEC), Zilda Cavalcanti (Saúde), Mauricélia Vidal (SECTI) e Jean Patrick Champeval (CEO da Vectra).

Gestão e inovação

A programação também inclui debates sobre experiências bem-sucedidas de órgãos públicos. Um dos destaques é o painel “Linguagem Simples: menos é mais”, às 16h25, com Viviane Kawashima, Grécia Mara Borges da Silva e Carolina Lopes, sobre como simplificar a comunicação governamental.

O encerramento do primeiro dia terá a Palestra Magna do jornalista e apresentador Caio Braz, com o tema “As Três Eras do Conteúdo: ontem, hoje e amanhã”.

Mais informações e a programação completa estão disponíveis no site govinplay.rec.br

e no perfil @govinplay no Instagram.