Jardim Digital 2025 divulga programação completa com palestras, rodas de conversa e arena startup
Programação gratuita acontece nos dias 27 e 28 de novembro, no campus do IFPE, e com atividades voltadas à tecnologia, inovação e empreendedorismo
O Jardim Digital 2025, maior festival de tecnologia, inovação e empreendedorismo do Agreste, divulgou nesta sexta-feira (21) a programação completa da terceira edição, que será dias 27 e 28 de novembro, no campus do IFPE Belo Jardim.
Serão dois dias com 100 atividades gratuitas, entre palestras, rodas de conversa, oficinas, workshop, exposição de projetos, Arena Robótica Copergás, Arena Sebrae Startups, Arena Gamming Febraban, Hackathon Moura e Circuito Baja Stellantis. A inscrição é gratuita e pode ser feita pelo Sympla https://encurtador.com.br/CnYj.
Realizado pela Fundação Bitury, em parceria com o IFPE Belo Jardim e a UABJ, o Jardim Digital terá palestrantes de marcas globais como Google e Oracle, nacionais como Nubank, Moura, Polishop e locais como RayConsulting, LeFil, Avanti Soluções.
A programação reúne 28 oficinas e workshops, 30 palestras e mesas-redondas, apresentação de 32 startups, em uma grade que percorre temas como inovação, inteligência artificial, impacto social, educação digital, empreendedorismo, cidades inteligentes, segurança tecnológica, jogos e futuro das carreiras.
As oficinas e workshop incluem conteúdos em Docker, Git e GitHub, Data Science, Web Scraping, corte a laser, eletrônica, Arduino, estamparia maker, IA aplicada a negócios, criação de pitch, OKRs, desenvolvimento de aplicativos, Web3, mindfulness e segurança para fintechs.
O evento acontece em áreas internas e externas do campus, reunindo o Pavilhão de Exposições, as arenas Gamer FEBRABAN by JDXP, Sebrae Startups e Robótica Copergás, além dos espaços da Moura e da Claro, a Mini NASA JD, o espaço Sebrae/Asa Branca de Realidade Virtual, o Circuito Baja Agreste Stellantis, com carro off-Road projetado por estudantes de engenharia do IFPE de Caruaru.
“Chegamos à terceira edição extremamente realizados com a consolidação do Jardim Digital, conectando esse potencial inovador e tecnológico das instituições acadêmicas, tanto públicas quanto privadas, com grandes empresas nacionais e multinacionais”, afirmou José Ferreira, diretor de marketing do Jardim Digital".
Segundo José Ferreira, o empresariado local tem muito a ganhar ao fazer parte desse movimento inovador, podendo contar tanto com mais mão de obra qualificada, quanto com mais possibilidades de escala e diferenciação, proporcionadas pela adesão de novas tecnologias.
O Hackathon Moura terá nesta edição o tema “Conecte. Detecte. Resolva: tecnologia para potencializar o diagnóstico remoto e a previsão de falhas em sistemas de energia”, com premiação de R$ 10 mil para a equipe vencedora.
O Jardim Digital conta com o patrocínio do Moura, Stellantis, Febraban, Itaú, Copergás, Ambev, Claro, NIC.br, CGI.br, TV Asa Branca, Grupo Ultra, CNI e Fecomércio PE. E apoio do Instituto Claro, Sebrae, Prefeitura de Belo Jardim, Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Educação, e da Adepe, além do Porto Digital e do Armazém da Criatividade.
Programação
27/11
Palco 1
9h - Abertura
9h15 - Palestra João Apolinário - Presidente e Fundador da Polishop, empreendedor e investidor no Shark Tank Brasil
10h - Palestra Rafael Furlanetti - Diretor Institucional da XP Presidente da Ancord Investidor
11h - Palestra Ana Coli - Design Sênior Manager do Nubank
14h - Palestra - Flávio Bruno Diretor Metais & Sustentabilidade da Acumuladores Moura
15h - PalestraAndré Maranhão - CEO e fundador Ray Consulting
16h - Isabelle Franciscatto - Engenheira de Soluções em Nuvem na Oracle
Palco 2
10h – Mesa Redonda- Robótica educacional, ponte entre a escola e futuro do trabalho
11h- Palestra - Socorro Macedo ,Cofundadora e diretora de negócios da LeFil
14hMesa Redonda Stablecoins e Tokenização: Como tem Impulsionado Negócios no Brasil?
15h Mesa-redonda - Seu lugar na inovação: empreender, inovar e impactar
16h – Palestra – Juliano Arruda - CEO da Work Avanti Soluções
Palco 3
10h -Palestra: Hitalo Oliveira - professor do IFPE e Doutorando em IA
11hMesa-redonda: Inovação para todos: criando conexões entre as empresas e a academia.
14hLuciano Galvão: UABJ, professor da UABJ
15hMesa- redonda: Crimes Digitais, o que muda com a inteligência artificial e o deepfake
Dia 28/11
Palco 1
9h - Palestra: Arthur Bernardes , Axon Brasil
10h - Palestra: Gabriel Pinheiro Cavalcanti -Coordenador de Talent Acquisition na Stellantis South America
11h - Palestra: Alynne SilvaGerente de Contas no Google for Education
14h - Palestra: Myllena Almeida de Lima e da Myrela Almeida de Lima, vencedores da 12ª edição do Campus Mobile da Claro
15h - Rodrigo Moccia - Diretor de Relações Institucionais na Ambev
16h - Premiação Hackathon Moura
Palco 2
9h – Palestra: Zeca Branco - Growth Director na Sauter
10h- Mesa-redonda: Rota da Inovação: Conectando o Litoral ao Sertão
11h – Talk:Moisés Rouche, TV Asa Branca, e José Ferreira, diretor marketing do Jardim Digital
14h- Mesa-redonda: Conectar para Transformar: Mulheres, Tecnologia e Ciência
15h – Palestra: Patricia Costa -CEO Cremosinho
Palco 3
10h – Palestra: Adielson Cordeiro do Nascimento – especialista em Cyber Security
11h – Mesa-redonda: De Usuário a Dono: A Nova Economia da Web3
14h - Palestra: Rafa Silva, da Mandacaru Esports e Gustavo Tenório, presidente da Playnambuco
Dias 27 e 28 – Das 9h às 17h
- Arena Robótica Copergas
- Arena Gamer Febraban by JDXP
- Circuito Stellantis Baja Agreste
- Pavilhão de exposição
- Arena Sebrae Startups
- Hackathon Moura
- Espaço Sebrae-Grupo Asa Branca de Realidade virtual
- Mini Nasa
- Espaço Playnambuco (exposição de jogos desenvolvidos no Agreste)
- Sesi Robótica