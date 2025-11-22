fechar
Voz do Leitor, 22/11: Pintura de faixa de pedestres apagada

A denúncia do leitor da coluna ocorre na Avenida Cruz Cabugá, em frente a Escola de Referência em Ensino Médio Luiz Delgado, no bairro da Boa Vista

Por JC Publicado em 22/11/2025 às 5:06
GENIVAL PAPARAZZI / VOZ DO LEITOR

Alô, CTTU. Gostaria que dessem atenção às faixas de pedestres da Avenida Cruz Cabugá, no trecho das proximidades do Parque Treze de Maio, no bairro da Boa Vista. São várias que estão se apagando com o tempo, e a pintura precisa ser refeita com urgência. Essa, por exemplo, em frente a Escola de Referência em Ensino Médio Luiz Delgado, está sumindo. A mesma situação se encontra no cruzamento da Cruz Cabugá com a Avenida Visconde Suassuna. São vias movimentadas e que a boa sinalização de trânsito se torna indispensável para a segurança dos pedestres.

Genival Paparazzi, por e-mail 

Insegurança pública

Uma das partes mais perigosa e vulnerável de segurança pública no Recife é, sem dúvidas, o centro da cidade. É assalto direto todos os dias, seja, manhã, tarde ou noite, e ninguém vê um policiamento ostensivo da Polícia Miliar. A Guarda Municipal do Recife, então, nem sem para que serve, pois só vemos esses agentes atuando, no máximo, em prédios públicos. Nas ruas para proteger os cidadãos, que é bom, nada. Estamos entregues à bandidagem.

Henrique Matheus, via redes sociais

Lombadas eletrônicas

Um absurdo o que a Prefeitura do Recife/ CTTU está fazendo ao colocar as novas lombadas eletrônicas, mas sem as placas indicativas da velocidade da via. Teria de ter um aviso sinalizando, mas não colocaram e o motivo todos sabem, não é para prevenir e nem garantir a segurança da via pública, e sim para arrecadar recursos para os cofres públicos do município.

Valdir Assunção, via redes sociais

O Agente Secreto

Assisti o filme "O Agente Secreto' neste feriado e fiquei encantado. Deixei a sala do cinema maravilhado com o talento do diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho em representar tão bem o nosso Recife. Sem falar do brilhante roteiro, que nos envolve e denuncia um período obscuro da história do Brasil. Desde já, estou na torcida que o filme seja escolhido para representar o Brasil no Oscar e, quem sabe, trazer uma estatueta para o cinema brasileiro, para o cinema pernambucano.

Letícia Magalhães, via redes sociais

Imprudência dos motociclistas no Recife

No caótico trânsito do Recife – e adjacências –, a quantidade intensa de motos a competir com automóveis e ônibus é de chamar atenção: quando se para em qualquer semáforo, avista-se pelo menos quinze delas à frente e de todos os lados dos outros veículos, esperando pela abertura do sinal luminoso para saírem em disparada, muitas delas ziguezagueando entre os veículos e pedestres, de forma extremamente perigosa. Tanto isso é verdade, que as estatísticas de acidentes com esse tipo de “transporte” só tendem a aumentar. Conforme reportagem do próprio Jornal do Commercio, de outubro último, “mais de 77% das ocorrências do SAMU, envolveram sinistros com motos no Grande Recife”. Um amigo meu costuma dizer que essas motos, do modo como se locomovem até hoje, correspondem a “oitava praga do Egito”. Por enquanto, acho que ele tem razão.

Marcos Calado, por e-mail

