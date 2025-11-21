Voz do Leitor, 21/11: Ambulantes tomam conta dos transportes públicos da RMR
Leitor da coluna denuncia a situação que os passageiros convivem e pede fiscalização para controlar o comércio irregular nas estações BRT
Como se não bastasse ter de pagar uma passagem cara pelas péssimas condições do transporte público na Região Metropolitana do Recife, o passageiro ainda é obrigado a dividir espaço com os inúmeros ambulantes que ocupam espaço nos ônibus com seus produtos. O mesmo acontece dentro das estações de BRT, que se transformam num verdadeiro mercado irregular. Entendo que todos precisam trabalhar, mas é preciso ter uma fiscalização para evitar tais excessos.
Genival Paparazzi, por e-mail
Privatização do espaço público em Jaboatão
A Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes fecha os olhos para a privatização do espaço público pela iniciativa privada. Qualquer um pode observar, ao longo da Avenida Ulisses Montarroyos, em Candeias, a quantidade de irregularidades cometidas por proprietários de imóveis. São muitos os que se apossaram dos terrenos públicos, em frente a suas casas, nesta avenida, fazendo construções e, até colocando correntes, para impedir que os moradores do entorno estacionem seus veículos. Se a fiscalização, da citada Prefeitura, percorrer da Rua Aníbal Varejão à Avenida Abdo Cabus, vai detectar o que aqui se escreve. É urgente e necessário que o ente municipal cumpra o seu papel de zelar pelas coisas públicas, e devolva à coletividade, o espaço que vem sendo privatizado por alguns que fazem do terreno público uma extensão de suas casas.
Fábio Júnior, por e-mail
Lâmpada queimada de poste
Alô, Emlurb. Na Rua Capitão Temudo, no bairro do Cabanga, tem um poste com a lâmpada queimada, em frente ao número 214, há semanas. Solicito a Autarquia que realize a troca da referida lâmpada o mais breve possível, pois está uma escuridão enorme no local e a iluminação pública precisa ser reestabelecida.
Rodrigo Félix, por e-mail
Perda de vantagens salariais
Muitos servidores públicos de Goiana estão em polvorosa pela ação do prefeito dessa cidade, Marcílio Régio Silveira da Costa, que cortou vantagens salariais adquiridas por eles há anos, além de demitir sumariamente professores de contratos temporários, sem que tenha terminado o prazo contratual. Os informantes duvidam que se trate de economia da receita da Prefeitura, uma vez que neste ano foram contratados artistas a “peso de ouro”, de renome nacional, para as festividades do distrito de Pontas de Pedra.
Cláudio de Melo, por e-mail
Valor não recebido
Em 14 de maio de 2025, assinei contrato com a EMPETUR com vistas à liberação de obra de minha autoria - Roupa da Natureza, veiculada no ambiente do Cais do Sertão, no Recife Antigo. O respectivo contrato previa o pagamento, em até 20 dias após a assinatura do contrato, do valor ali previsto pela utilização da obra citada, o que não ocorreu até o momento, não obstante tenha sido cobrada a fazê-lo por telefone e por e-mail. Também denunciei ao ECAD, solicitando a desautorização do uso da música e o pagamento devido constante do contrato.
Francisco Bizerra, por e-mail