Adeildo Nunes: A negociação penal (1)

No âmbito do Direito Privado, em verdade, sempre foi comum e possível a pactuação entre pessoas naturais e jurídicas, decorrente de conflitos envolvendo negócios jurídicos e, para tanto, as partes, em comum acordo, celebram instrumentos contratuais estabelecendo direitos e obrigações recíprocos, contanto que essa conciliação seja realizada de forma voluntária, de livre e espontânea vontade, com objeto lícito e com base em autorização ou não proibição por parte da lei. A negociabilidade no campo do Direito Penal, porém, ainda é muito pouco utilizada no mundo jurídico, a uma porque inexistia legislação autorizativa tratando da matéria em grande parte dos países, e a duas porque durante séculos o Direito Penal sempre foi sinônimo de repressão e de atuação exclusiva do Estado. Até 1995, quando foi aprovada a Lei Federal nº 9.099. no Brasil, não existia a possibilidade de infrator e vítima celebrarem acordos, pois eles só poderiam ser realizados na esfera civil.

Bem por isso, antes de 1995, somente a sentença penal poderia definir se o réu era culpado ou inocente, sem a interferência daqueles que deram causa ao conflito penal. Para os que assim pensavam, a sanção penal somente poderia ser estabelecida com base numa sentença penal condenatória, proferida no devido processo legal, de exclusiva prerrogativa do magistrado, pois só ele poderia decidir pela aplicação da pena aos considerados culpados pela prática de ilícitos penais.

Na atualidade, contudo, essas negociações envolvendo ofendidos e autores de determinados atos infracionais cada dia vêm se tornando mais corriqueiras, embora essas conciliações permaneçam sob o controle e com a participação de agentes do Estado, principalmente do Ministério Público e pela autoridade judiciária competente. Embora ainda existam fortes resistências às novas fórmulas de composição dos litígios no campo penal, a verdade é que, nos últimos tempos, a autonomia da vontade em sua forma individualizada tem evoluído na esfera criminal, nos mais das vezes proporcionando às partes envolvidas num litígio, a realização de acordos que, após homologados pelo juiz, geram efeitos jurídicos, evitando-se, com isso, o início ou a propagação do processo penal, já que, de comum acordo, o Estado – na pessoa do juiz e do Ministério Público -, atendidos os requisitos da lei, participam dos acordos, ora iniciando o processo de conciliação, ora homologando o conteúdo dos acordos.

Hoje, os acordos penais são comuns e são realizados com frequência no âmbito da Justiça Criminal, onde as partes no processo (Ministério Público, infrator, defensores públicos e privados e a vítima), em consenso, celebram conciliações que em muito vêm reduzindo o acervo processual, sem contar que a rapidez na solução do conflito é a sua marca maior. O jargão “a melhor sentença é uma conciliação”, tornou se uma realidade brasileira, contribuindo, sobremaneira, para a paz social, conforme os números e o dia a dia da Justiça Penal têm demonstrado.

A Justiça Restaurativa, que surgiu a partir dos anos 70 do século passado, é um meio de composição nos conflitos de natureza penal, envolvendo um conjunto de situações fáticas e jurídicas, entre o infrator e vítima, sem a interferência do Poder Judiciário, buscando a corresponsabilidade, a possibilidade da reparação do dano causado, a informalidade, a voluntariedade, a imparcialidade, a consensualidade, a confidencialidade, a celeridade e a urbanidade, quase sempre fazendo retornar a paz entre os conflitantes.

A partir de 1995, nos Juizados Especiais Criminais, a transação penal entre as partes passou a ser utilizada com frequência, evitando o prosseguimento do processo. A suspensão condicional do processo, nos Juizados e nas demais hostes processuais, foi outra forma de conciliação autorizada pelo legislador de 1995, que tem evitado a impunidade, pondo um fim ao processo penal, se as condições impostas ao réu forem efetivamente cumpridas. A colaboração premiada, firmada entre o Estado e o colaborador, criada pela Lei 12.850/2013, tem demonstrado que as dificuldades para se chegar à autoria dos crimes, praticamente tem facilitado as investigações criminais que eram arquivadas por falta de provas sobre os autores de vários ilícitos penais.

O acordo de não persecução penal, criado pela Lei Federal nº 13.964/2019, oportuniza que o Ministério Público proponha uma composição ao acusado, desde que o crime tenha sido praticado sem violência ou grave ameaça e se a pena mínima cominada na lei for inferior a 4 (quatro) anos.

Tem-se, assim, que os acordos penais celebrados entre o infrator da lei penal e as vítimas, satisfeitos os requisitos da lei, comprovam a primazia de uma nova fase na história do Direito Penal, no mais das vezes evitando a existência do processo, agilizando a atuação do Poder Judiciário e contribuindo para a redução do encarceramento.

Adeildo Nunes, juiz de Direito aposentado, doutor e mestre em Direito de Execução Penal, professor, advogado do escritório Frutuoso Advocacia, membro do Instituto Brasileiro de Execução Penal (IBEP)

