Pernambuco realiza primeira cirurgia de próstata a laser na rede pública

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Hospital Alfa passa a realizar técnica moderna e menos invasiva para tratar hiperplasia prostática benigna pelo SUS

Clique aqui e escute a matéria

A rede pública de saúde de Pernambuco passa a oferecer, pela primeira vez, a cirurgia de enucleação a laser da próstata, conhecida como Holep, para pacientes com hiperplasia prostática benigna (HPB).

O procedimento, realizado no Hospital Alfa, em Boa Viagem, marca um avanço no acesso a tecnologias minimamente invasivas no Sistema Único de Saúde (SUS).

A técnica é indicada para tratar o aumento benigno da próstata, condição comum em homens acima de 50 anos e que pode causar dificuldade para urinar, jato fraco, idas frequentes ao banheiro e sensação de esvaziamento incompleto da bexiga.

Embora não seja câncer, a HPB afeta diretamente a qualidade de vida e pode exigir intervenção quando os sintomas se tornam mais intensos.

Segundo o urologista Eugênio Lustosa, especialista responsável pela cirurgia, a oferta do Holep no SUS representa uma ampliação importante na linha de cuidados urológicos.

O procedimento utiliza um laser de alta precisão para remover o tecido prostático aumentado por via endoscópica, sem cortes externos. Isso reduz o sangramento, diminui o tempo de internação e acelera a recuperação em comparação com métodos tradicionais.

“É uma tecnologia segura, moderna e já consolidada em centros de referência. Incorporá-la ao serviço público significa democratizar tratamentos de alta complexidade e oferecer melhores resultados aos pacientes”, destaca o urologista responsável pela equipe do Hospital Alfa.

Diagnóstico continua sendo essencial

Apesar de a HPB ser uma condição benigna, seus sintomas podem se confundir com os do câncer de próstata, reforçando a importância do acompanhamento regular com um urologista, especialmente após os 50 anos ou a partir dos 45 para homens com fatores de risco.

Entre os principais exames recomendados estão o toque retal, a dosagem do PSA e, quando necessário, exames de imagem. Dependendo da intensidade dos sintomas, o tratamento pode incluir medicamentos, mudanças no estilo de vida ou cirurgia — como a técnica Holep, agora disponível na rede pública.

A iniciativa é fruto de parceria entre a Secretaria Estadual de Saúde e a Fundação Gestão Hospitalar (FGH), que administra o Hospital Alfa. A expectativa é que o procedimento passe a integrar a rotina da unidade, ampliando o acesso e beneficiando cada vez mais pacientes.