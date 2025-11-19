Pernambuco realiza primeira cirurgia de próstata a laser na rede pública
Hospital Alfa passa a realizar técnica moderna e menos invasiva para tratar hiperplasia prostática benigna pelo SUS
A rede pública de saúde de Pernambuco passa a oferecer, pela primeira vez, a cirurgia de enucleação a laser da próstata, conhecida como Holep, para pacientes com hiperplasia prostática benigna (HPB).
O procedimento, realizado no Hospital Alfa, em Boa Viagem, marca um avanço no acesso a tecnologias minimamente invasivas no Sistema Único de Saúde (SUS).
A técnica é indicada para tratar o aumento benigno da próstata, condição comum em homens acima de 50 anos e que pode causar dificuldade para urinar, jato fraco, idas frequentes ao banheiro e sensação de esvaziamento incompleto da bexiga.
Embora não seja câncer, a HPB afeta diretamente a qualidade de vida e pode exigir intervenção quando os sintomas se tornam mais intensos.
Segundo o urologista Eugênio Lustosa, especialista responsável pela cirurgia, a oferta do Holep no SUS representa uma ampliação importante na linha de cuidados urológicos.
O procedimento utiliza um laser de alta precisão para remover o tecido prostático aumentado por via endoscópica, sem cortes externos. Isso reduz o sangramento, diminui o tempo de internação e acelera a recuperação em comparação com métodos tradicionais.
“É uma tecnologia segura, moderna e já consolidada em centros de referência. Incorporá-la ao serviço público significa democratizar tratamentos de alta complexidade e oferecer melhores resultados aos pacientes”, destaca o urologista responsável pela equipe do Hospital Alfa.
Diagnóstico continua sendo essencial
Apesar de a HPB ser uma condição benigna, seus sintomas podem se confundir com os do câncer de próstata, reforçando a importância do acompanhamento regular com um urologista, especialmente após os 50 anos ou a partir dos 45 para homens com fatores de risco.
Entre os principais exames recomendados estão o toque retal, a dosagem do PSA e, quando necessário, exames de imagem. Dependendo da intensidade dos sintomas, o tratamento pode incluir medicamentos, mudanças no estilo de vida ou cirurgia — como a técnica Holep, agora disponível na rede pública.
A iniciativa é fruto de parceria entre a Secretaria Estadual de Saúde e a Fundação Gestão Hospitalar (FGH), que administra o Hospital Alfa. A expectativa é que o procedimento passe a integrar a rotina da unidade, ampliando o acesso e beneficiando cada vez mais pacientes.