Novembro Azul: diagnóstico precoce aumenta em mais de 95% as chances de cura do câncer de próstata

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Urologista reforça importância do rastreamento a partir dos 45 anos para grupos de risco e destaca eficácia do tratamento cirúrgico

Clique aqui e escute a matéria

O câncer de próstata continua sendo o tipo de tumor mais frequente entre os homens brasileiros, representando quase um terço dos diagnósticos oncológicos masculinos, segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca).

A doença provoca, em média, 48 mortes por dia no País, de acordo com estimativas da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU). Apesar da alta incidência, ainda há resistência em relação aos exames preventivos — um dos motivos que tornam o Novembro Azul fundamental para ampliar a conscientização.

A importância do rastreamento

No estágio inicial, o câncer de próstata costuma ser silencioso, o que reforça a necessidade de exames de rotina. O urologista Raphael Feres, da Casa de Saúde São José, lembra que a detecção precoce é decisiva.

“O toque retal é um exame rápido, indolor e indispensável para identificar alterações na glândula. Quando o diagnóstico é feito cedo, as chances de cura ultrapassam 95%”, explica.

A SBU recomenda que:

homens com histórico familiar da doença e homens negros iniciem o rastreamento aos 45 anos;

os demais comecem os exames a partir dos 50 anos.

Fatores como sedentarismo, obesidade, alimentação rica em gorduras, tabagismo e consumo excessivo de álcool também aumentam o risco.

Exames que ajudam a detectar o câncer

Além do toque retal, o médico reforça a importância do PSA (antígeno prostático específico), proteína produzida pela próstata. Valores elevados podem indicar alterações.

“Em casos selecionados, complementamos a investigação com ressonância magnética da próstata para aumentar a precisão diagnóstica”, afirma Feres.

Tratamento e altas taxas de cura

Quando o tumor está restrito à próstata, a cirurgia para retirada da glândula é o tratamento mais indicado e apresenta altíssimas chances de cura.

“Nos casos identificados precocemente, a prostatectomia radical oferece cura superior a 95%”, destaca o urologista.

Outras modalidades podem ser indicadas conforme o quadro clínico: