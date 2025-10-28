Casos de câncer de próstata crescem no Brasil com envelhecimento e mudanças no estilo de vida
Segundo o médico Felipe de Paula, o aumento nos diagnósticos está ligado tanto ao envelhecimento da população quanto às mudanças no estilo de vida
O câncer de próstata é hoje o segundo tipo mais frequente entre homens no Brasil, ficando atrás apenas do câncer de pele não melanoma.
Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), ele representa quase três em cada dez diagnósticos de tumores no público masculino. Somente em 2023, o país registrou a estimativa de mais de 70 mil novos casos. As informações da Agência Brasil.
O aumento nos diagnósticos, segundo o uro-oncologista Felipe de Paula, da Sociedade Brasileira de Urologia de São Paulo, está ligado tanto ao envelhecimento da população quanto às mudanças no estilo de vida.
“Recentemente, algumas pesquisas mostram que o número de casos de câncer de próstata vem aumentando exponencialmente e essa previsão é de que continue aumentando. E a gente relaciona isso principalmente a fatores como o envelhecimento da população. Além disso, a gente tem mudanças no estilo de vida, com o aumento da obesidade, sedentarismo e a prevalência de doenças metabólicas, como a diabetes mellitus.”
Os números mostram que cerca de 75% dos casos no mundo são diagnosticados após os 65 anos. A incidência tende a ser maior em regiões com melhor acesso a exames e acompanhamento médico, o que ajuda na detecção, mas também revela desigualdades no diagnóstico.
Preconceito
O médico destaca ainda que o preconceito em torno do tema tem diminuído, embora o diálogo ainda precise ser ampliado. Ele conta que os homens procuram os serviços de atendimento para fazer o seu preventivo mas, diferente das mulheres, os homens comentam menos isso na sua rede de amizades.
Os principais sintomas:
- Dificuldade para urinar;
- Sensação de bexiga cheia após urinar;
- Diminuição do jato de urina
Em muitos casos, porém, o câncer se desenvolve de forma silenciosa, sem sinais aparentes nas fases iniciais.
Quando detectado precocemente, o câncer de próstata tem altas taxas de cura, e o tratamento pode ser menos invasivo. Por isso, os especialistas reforçam que o diagnóstico precoce é o principal aliado na luta contra a doença.
