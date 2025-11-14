fechar
Saúde e Bem-estar | Notícia

Cuidado na infância é essencial para prevenir doenças crônicas na vida adulta, alerta pediatra

Especialista reforça que fatores como alimentação, atividade física e hábitos familiares moldam o risco de doenças desde os primeiros anos de vida

Por Maria Clara Trajano Publicado em 14/11/2025 às 20:22
Crianças fazendo exercício físico
Crianças fazendo exercício físico - Sergey Novikov (SerrNovik)/iStock

As principais causas de morte entre adultos, como infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral (AVC), muitas vezes têm origem décadas antes dos primeiros sintomas.

A avaliação é do pediatra do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), João Guilherme Bezerra Alves, que destaca que a prevenção precisa começar ainda na infância para ser verdadeiramente eficaz.

“Essas doenças não surgem de repente. Elas são o resultado de um processo silencioso que começa ainda na infância”, afirma o médico.

O desenvolvimento de aterosclerose, acúmulo de gordura nas artérias que pode levar à obstrução dos vasos, é um dos principais fatores de risco que se inicia cedo.

“O depósito de gordura na parede dos vasos começa com pequenas estrias na infância e pode evoluir para placas que obstruem a circulação. Isso depende de fatores genéticos, mas também de hábitos como sedentarismo, obesidade, hipertensão e colesterol elevado”, explica.

Leia Também

Alimentação da gestante influencia a saúde futura da criança

Para João Guilherme, o cuidado preventivo começa antes mesmo do nascimento. A alimentação materna tem impacto direto sobre o paladar e os hábitos alimentares que a criança terá ao longo da vida.

“Frutas e verduras estimulam a memória gustativa do feto, aumentando a aceitação desses alimentos após o nascimento. Já dietas ricas em sal e açúcar ensinam o organismo a gostar desses sabores, o que aumenta o risco de doenças no futuro”, detalha.

Atividade física precoce e combate à obesidade infantil

A prática de atividade física ainda na infância é fundamental para reduzir riscos futuros, fortalecendo sistema muscular, ósseo e imunológico. O pediatra reforça que a obesidade infantil é um dos problemas mais preocupantes do cenário atual.

“As células de gordura se multiplicam nos primeiros anos de vida. Crianças obesas acumulam mais tecido gorduroso, que permanece por toda a vida, tornando o tratamento na fase adulta mais difícil”, alerta.

Origem precoce do colesterol alto, diabetes e hipertensão

Condições como colesterol elevado, diabetes tipo 2 e hipertensão arterial também podem ter raízes na infância.

A exposição frequente a alimentos ultraprocessados, baixo peso ao nascer e subnutrição infantil aumentam significativamente as chances de desenvolver essas doenças no futuro.

Hábitos de risco começam cedo: tabagismo e álcool

O médico ainda reforça a necessidade de atenção a comportamentos de risco que podem surgir na adolescência.

“Mais de 80% dos fumantes começam antes dos 18 anos, segundo a OMS. O mesmo vale para o álcool. Isso mostra que a prevenção precisa começar muito antes da fase adulta”, conclui João Guilherme.

