Atividade física na infância ajuda a prevenir doenças e controlar a ansiedade, aponta especialista em psicomotricidade
A prática regular de atividades físicas desde cedo tem papel importante na prevenção de problemas como obesidade, má postura e até dinapenia infantil
A infância é um período marcado por descobertas, energia e aprendizado — e o movimento é parte essencial desse processo.
A prática regular de atividades físicas desde cedo tem papel importante na prevenção de problemas como obesidade, má postura e até dinapenia infantil, condição caracterizada pela perda de força muscular provocada pelo sedentarismo e pelo excesso de tempo em frente a telas.
Além dos benefícios físicos, o exercício também atua no desenvolvimento emocional, social e cognitivo das crianças.
No Recife, a Grow Happy se tornou referência na área ao dedicar-se exclusivamente ao público infantil. Fundada há oito anos pelo casal Karina e Marcelo Lessa, a academia atende crianças de 1 a 12 anos e combina atividade física com psicomotricidade.
“As aulas são orientadas por profissionais de Educação Física e Psicomotricidade. As crianças fortalecem músculos, melhoram a disciplina e se afastam do sedentarismo e das telas. O formato lúdico, com circuitos coloridos, jogos e esportes adaptados, faz com que melhorem a concentração e aprendam se divertindo”, explica Karina Lessa, uma das fundadoras.
Benefícios que vão além do corpo
De acordo com especialistas, a prática regular de atividades físicas na infância contribui diretamente para o bem-estar integral, com impactos que ultrapassam o campo físico. Entre os principais benefícios estão:
- Melhora da concentração e do foco, refletindo no desempenho escolar.
- Controle da ansiedade e estímulo ao equilíbrio emocional.
- Apoio ao desenvolvimento de crianças com TDAH e outras atipicidades, oferecendo uma forma saudável de gastar energia e ampliar a interação social.