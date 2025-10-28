Atividade física na infância ajuda a prevenir doenças e controlar a ansiedade, aponta especialista em psicomotricidade

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A prática regular de atividades físicas desde cedo tem papel importante na prevenção de problemas como obesidade, má postura e até dinapenia infantil

A infância é um período marcado por descobertas, energia e aprendizado — e o movimento é parte essencial desse processo.

A prática regular de atividades físicas desde cedo tem papel importante na prevenção de problemas como obesidade, má postura e até dinapenia infantil, condição caracterizada pela perda de força muscular provocada pelo sedentarismo e pelo excesso de tempo em frente a telas.

Além dos benefícios físicos, o exercício também atua no desenvolvimento emocional, social e cognitivo das crianças.

No Recife, a Grow Happy se tornou referência na área ao dedicar-se exclusivamente ao público infantil. Fundada há oito anos pelo casal Karina e Marcelo Lessa, a academia atende crianças de 1 a 12 anos e combina atividade física com psicomotricidade.

“As aulas são orientadas por profissionais de Educação Física e Psicomotricidade. As crianças fortalecem músculos, melhoram a disciplina e se afastam do sedentarismo e das telas. O formato lúdico, com circuitos coloridos, jogos e esportes adaptados, faz com que melhorem a concentração e aprendam se divertindo”, explica Karina Lessa, uma das fundadoras.

Benefícios que vão além do corpo

De acordo com especialistas, a prática regular de atividades físicas na infância contribui diretamente para o bem-estar integral, com impactos que ultrapassam o campo físico. Entre os principais benefícios estão: