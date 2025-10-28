Voz do Leitor, 28/10: Bueiro sem tampa em via movimentada
A denúncia do leitor da coluna é no cruzamento da Avenida Visconde de Jequitinhonha com a Rua Magina Pontual, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife
Bueiro sem tampa em via movimentada
Não sei de quem é a responsabilidade, se é da Compesa ou da Prefeitura do Recife/Emlurb, mas solicito ao órgão responsável que reponham a tampa do bueiro localizado no cruzamento da Avenida Visconde de Jequitinhonha com a Rua Magina Pontual, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. Esta situação perdura cinco meses sem uma solução dos órgãos responsáveis. Não adianta apenas isolar o local, também é necessário repor a tampa.
Érique Medeiros, por e-mail
Descaso em Camaragibe
Venho por meio deste espaço expressar toda a minha indignação com o poder público de Camaragibe. É revoltante ver o abandono tomando conta da cidade. A Rua Elisa Cabral de Souza, uma das principais vias do município, está praticamente intransitável. Buracos por todos os lados, lixo acumulado e motoristas que param onde bem entendem, sem o menor receio de serem multados, até porque, nunca se vê um guarda de trânsito por ali. É o retrato do descaso e da falta de respeito com a população. E não para por aí. A praça na entrada da cidade, que deveria ser um cartão-postal, virou símbolo do abandono. Um local que poderia ser de lazer e convivência virou um espaço perigoso. Idosos, crianças e famílias vivem com medo de serem atropelados por ciclistas, ou derrubados por pessoas que improvisam campos de futebol onde não existe estrutura para isso. Será que a Prefeitura está esperando que alguém se machuque gravemente para agir? É inadmissível que uma cidade tão querida pelos seus moradores seja tratada com tamanho descaso.
José Ricardo, por e-mail
Sorteio para as ETE's
Agora me surgiu uma dúvida diante dessa atitude do Secretário de Educação de querer que o acesso às Escolas Técnicas Estaduais seja por sorteio. Será que ele e sua equipe foi contratado por sorteio e não por mérito? Pior que tem muita gente acreditando que a governadora não sabia dessa intenção, duvido muito que isso foi planejado e imposto sem o conhecimento da mesma.
Rômulo Alves, por e-mail
Fogo em metrô do Recife
Parece que tudo acontece no metrô do Recife. Neste domingo, um trem da linha Centro pegou fogo. E o que me impressiona é que não tem uma brigada de incêndio para dar os primeiros combates ao sinistro. Tem que investigar isso aí. Está mais que claro que o metrô do Recife é uma tragédia anunciada, mas, pelo visto, estão esperando acontecer algo mais sério para tomarem providências.
Victor Silva, via redes sociais
Novos postes apagados
Um contrato para clarear as ruas do Recife deve ter custado alguns milhões de reais aos cofres público. Foram colocadas, nesses últimos meses, centenas de postes com iluminação em led alimentado com pequenas placas solares. E, muitas delas, já estão sem funcionar. Consequentemente, as ruas continuam como antes: às escuras. A Prefeitura do Recife/Emlurb têm a obrigação de fiscalizar se esses postes realmente estão em pleno funcionamento.
Wesley Veloso, por e-mail
Título de João Fonseca
No leque das grandes conquistas do esporte olímpico por atletas brasileiros, o jovem tenista João Fonseca, de 19 anos, venceu neste domingo o ATP 500 da Basileia, na Suíça, ao bater o espanhol Dividovich Fokina por 2x0, conquista mais importante de sua curta carreira. E com sua trajetória como tenista muito bem conduzida pela sua família, atualmente, ele ocupa a 28ª posição no ranking mundial. Espero que esteja surgindo um novo Guga.
Paulo Panossian, por e-mail