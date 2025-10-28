Voz do Leitor, 28/10: Bueiro sem tampa em via movimentada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A denúncia do leitor da coluna é no cruzamento da Avenida Visconde de Jequitinhonha com a Rua Magina Pontual, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife

Clique aqui e escute a matéria

Bueiro sem tampa em via movimentada

Não sei de quem é a responsabilidade, se é da Compesa ou da Prefeitura do Recife/Emlurb, mas solicito ao órgão responsável que reponham a tampa do bueiro localizado no cruzamento da Avenida Visconde de Jequitinhonha com a Rua Magina Pontual, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. Esta situação perdura cinco meses sem uma solução dos órgãos responsáveis. Não adianta apenas isolar o local, também é necessário repor a tampa.

Érique Medeiros, por e-mail

Descaso em Camaragibe

Venho por meio deste espaço expressar toda a minha indignação com o poder público de Camaragibe. É revoltante ver o abandono tomando conta da cidade. A Rua Elisa Cabral de Souza, uma das principais vias do município, está praticamente intransitável. Buracos por todos os lados, lixo acumulado e motoristas que param onde bem entendem, sem o menor receio de serem multados, até porque, nunca se vê um guarda de trânsito por ali. É o retrato do descaso e da falta de respeito com a população. E não para por aí. A praça na entrada da cidade, que deveria ser um cartão-postal, virou símbolo do abandono. Um local que poderia ser de lazer e convivência virou um espaço perigoso. Idosos, crianças e famílias vivem com medo de serem atropelados por ciclistas, ou derrubados por pessoas que improvisam campos de futebol onde não existe estrutura para isso. Será que a Prefeitura está esperando que alguém se machuque gravemente para agir? É inadmissível que uma cidade tão querida pelos seus moradores seja tratada com tamanho descaso.

José Ricardo, por e-mail

Sorteio para as ETE's

Agora me surgiu uma dúvida diante dessa atitude do Secretário de Educação de querer que o acesso às Escolas Técnicas Estaduais seja por sorteio. Será que ele e sua equipe foi contratado por sorteio e não por mérito? Pior que tem muita gente acreditando que a governadora não sabia dessa intenção, duvido muito que isso foi planejado e imposto sem o conhecimento da mesma.

Rômulo Alves, por e-mail

Fogo em metrô do Recife

Parece que tudo acontece no metrô do Recife. Neste domingo, um trem da linha Centro pegou fogo. E o que me impressiona é que não tem uma brigada de incêndio para dar os primeiros combates ao sinistro. Tem que investigar isso aí. Está mais que claro que o metrô do Recife é uma tragédia anunciada, mas, pelo visto, estão esperando acontecer algo mais sério para tomarem providências.

Victor Silva, via redes sociais

Novos postes apagados

Um contrato para clarear as ruas do Recife deve ter custado alguns milhões de reais aos cofres público. Foram colocadas, nesses últimos meses, centenas de postes com iluminação em led alimentado com pequenas placas solares. E, muitas delas, já estão sem funcionar. Consequentemente, as ruas continuam como antes: às escuras. A Prefeitura do Recife/Emlurb têm a obrigação de fiscalizar se esses postes realmente estão em pleno funcionamento.

Wesley Veloso, por e-mail

Novos postes apagados - WESLEY VELOSO / VOZ DO LEITOR

Título de João Fonseca

No leque das grandes conquistas do esporte olímpico por atletas brasileiros, o jovem tenista João Fonseca, de 19 anos, venceu neste domingo o ATP 500 da Basileia, na Suíça, ao bater o espanhol Dividovich Fokina por 2x0, conquista mais importante de sua curta carreira. E com sua trajetória como tenista muito bem conduzida pela sua família, atualmente, ele ocupa a 28ª posição no ranking mundial. Espero que esteja surgindo um novo Guga.

Paulo Panossian, por e-mail