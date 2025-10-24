Parque Dona Lindu recebe ação gratuita de saúde e meio ambiente neste sábado (25)
Ação oferecerá aferição de pressão, teste de glicose, aula de ginástica, debate sobre alimentação saudável e distribuição de mudas de plantas.
O Parque Dona Lindu, na Zona Sul do Recife, será palco da segunda edição do projeto social "Dia do Cuidar" neste sábado (25). O evento, gratuito e aberto ao público, acontecerá das 8h às 12h e oferecerá uma série de atividades voltadas à saúde e à conscientização ambiental.
Promovida pela empresa Green Paperless, a ação busca unir as duas vertentes em uma manhã de serviços e informações para a população.
Serviços de Saúde e Bem-Estar
Os participantes poderão:
- Tirar dúvidas sobre alimentação saudável com um nutricionista.
- Participar de uma aula de ginástica funcional.
- Verificar a taxa de glicose no sangue.
- Aferir a pressão arterial com o apoio de enfermeiras.
- Levar as crianças para atividades recreativas específicas.
Ações Ambientais
O evento também terá um foco na sustentabilidade:
- Haverá um ponto de coleta para lixo eletrônico, garantindo o descarte correto desses materiais.
- Em troca da participação e como incentivo à preservação, serão distribuídas sementes e mudas de plantas aos presentes.
"Somos uma empresa que nasceu com o propósito de levar mais sustentabilidade para a saúde. Unimos essas duas vertentes e criamos o Dia do Cuidar", comenta Genilson Cavalcante, CEO da Green Paperless.
Serviço
- 2ª edição do Dia do Cuidar
- Quando: Sábado, 25 de outubro de 2025, das 8h às 12h
- Onde: Parque Dona Lindu (Av. Boa Viagem, s/n, Boa Viagem, Recife)
- Entrada: Gratuita
