Parque Dona Lindu recebe ação gratuita de saúde e meio ambiente neste sábado (25)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Ação oferecerá aferição de pressão, teste de glicose, aula de ginástica, debate sobre alimentação saudável e distribuição de mudas de plantas.

Clique aqui e escute a matéria

O Parque Dona Lindu, na Zona Sul do Recife, será palco da segunda edição do projeto social "Dia do Cuidar" neste sábado (25). O evento, gratuito e aberto ao público, acontecerá das 8h às 12h e oferecerá uma série de atividades voltadas à saúde e à conscientização ambiental.

Promovida pela empresa Green Paperless, a ação busca unir as duas vertentes em uma manhã de serviços e informações para a população.

Serviços de Saúde e Bem-Estar

Os participantes poderão:

Tirar dúvidas sobre alimentação saudável com um nutricionista.

Participar de uma aula de ginástica funcional.

Verificar a taxa de glicose no sangue.

Aferir a pressão arterial com o apoio de enfermeiras.

Levar as crianças para atividades recreativas específicas.

Ações Ambientais

O evento também terá um foco na sustentabilidade:

Haverá um ponto de coleta para lixo eletrônico, garantindo o descarte correto desses materiais.

Em troca da participação e como incentivo à preservação, serão distribuídas sementes e mudas de plantas aos presentes.

"Somos uma empresa que nasceu com o propósito de levar mais sustentabilidade para a saúde. Unimos essas duas vertentes e criamos o Dia do Cuidar", comenta Genilson Cavalcante, CEO da Green Paperless.

Serviço

2ª edição do Dia do Cuidar

Quando: Sábado, 25 de outubro de 2025, das 8h às 12h

Sábado, 25 de outubro de 2025, das 8h às 12h Onde: Parque Dona Lindu (Av. Boa Viagem, s/n, Boa Viagem, Recife)

Parque Dona Lindu (Av. Boa Viagem, s/n, Boa Viagem, Recife) Entrada: Gratuita

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />