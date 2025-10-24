fechar
Saúde e Bem-estar | Notícia

Parque Dona Lindu recebe ação gratuita de saúde e meio ambiente neste sábado (25)

Ação oferecerá aferição de pressão, teste de glicose, aula de ginástica, debate sobre alimentação saudável e distribuição de mudas de plantas.

Por JC Publicado em 24/10/2025 às 23:44
'Dia do Cuidar' chega em sua 2ª edição
'Dia do Cuidar' chega em sua 2ª edição - Marília Oliveira/Green Paperless

O Parque Dona Lindu, na Zona Sul do Recife, será palco da segunda edição do projeto social "Dia do Cuidar" neste sábado (25). O evento, gratuito e aberto ao público, acontecerá das 8h às 12h e oferecerá uma série de atividades voltadas à saúde e à conscientização ambiental.

Promovida pela empresa Green Paperless, a ação busca unir as duas vertentes em uma manhã de serviços e informações para a população.

Serviços de Saúde e Bem-Estar

Os participantes poderão:

  • Tirar dúvidas sobre alimentação saudável com um nutricionista.
  • Participar de uma aula de ginástica funcional.
  • Verificar a taxa de glicose no sangue.
  • Aferir a pressão arterial com o apoio de enfermeiras.
  • Levar as crianças para atividades recreativas específicas.

Ações Ambientais

O evento também terá um foco na sustentabilidade:

  • Haverá um ponto de coleta para lixo eletrônico, garantindo o descarte correto desses materiais.
  • Em troca da participação e como incentivo à preservação, serão distribuídas sementes e mudas de plantas aos presentes.

"Somos uma empresa que nasceu com o propósito de levar mais sustentabilidade para a saúde. Unimos essas duas vertentes e criamos o Dia do Cuidar", comenta Genilson Cavalcante, CEO da Green Paperless.

Serviço

  • 2ª edição do Dia do Cuidar
  • Quando: Sábado, 25 de outubro de 2025, das 8h às 12h
  • Onde: Parque Dona Lindu (Av. Boa Viagem, s/n, Boa Viagem, Recife)
  • Entrada: Gratuita

