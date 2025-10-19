fechar
Saúde e Bem-estar | Notícia

Recife recebe evento internacional que debate impactos de longo prazo da epidemia de Zika

Pesquisadores do Brasil e do Reino Unido se reúnem nesta segunda e terça, no Cais do Sertão, para discutir lições e desafios deixados pela epidemia

Por JC Publicado em 19/10/2025 às 14:03 | Atualizado em 19/10/2025 às 14:05
Famílias e profissionais de saúde participam de debates sobre os desafios duradouros da Síndrome da Zika Congênita e caminhos para o futuro - Divulgação

Recife será palco de um dos maiores encontros científicos do mundo dedicados aos impactos da epidemia de Zika vírus. Na segunda (21) e terça-feira (22), o auditório do Museu Cais do Sertão recebe o evento “Resposta e preparação à epidemia Zika: aprendendo com a última década para o futuro”, promovido pelo MERG (Grupo de Pesquisa sobre a Epidemia de Microcefalia) e pelo projeto LIFE Zika.
A participação é gratuita e as inscrições podem ser feitas online no site Even3.

O encontro reunirá pesquisadores de diversas partes do Brasil e do Reino Unido, além de famílias, estudantes, gestores públicos e profissionais de saúde, com o objetivo de discutir os resultados de uma década de pesquisas sobre os efeitos da Zika.

"O evento é uma forma de entregarmos à sociedade o que aprendemos em dez anos de trabalho de pesquisa e assistência às famílias afetadas", explica o médico infectologista Demócrito Miranda, integrante do MERG.

Entre os temas em debate estão os desafios permanentes enfrentados por famílias de crianças com Síndrome da Zika Congênita, a avaliação das respostas dadas à epidemia e a definição de prioridades para futuras políticas públicas e estudos científicos. As discussões abrangem desde questões epidemiológicas até estratégias de comunicação científica, refletindo o amplo trabalho de acompanhamento multidisciplinar realizado desde 2015.

Como resultado desse esforço, o grupo lançará durante o evento o Guia de Cuidado às Famílias Afetadas pela Epidemia de Zika, elaborado a partir da experiência acumulada na última década. O material também estará disponível para download gratuito no site www.mergzika.com.br


Serviço

Encontro: “Resposta e preparação à epidemia Zika: aprendendo com a última década para o futuro”

  • Datas: 20 e 21 de outubro, das 9h às 18h
  • Local: Auditório do Museu Cais do Sertão – Recife
  • Inscrições gratuitas: https://www.even3.com.br/merg-zika-624059/

