Anvisa aprova primeiro medicamento para tratar apneia do sono em pessoas com obesidade
Novo uso do Mounjaro promete reduzir paradas respiratórias e trazer melhora significativa na qualidade do sono e na saúde geral dos pacientes
Clique aqui e escute a matéria
Dormir bem é uma necessidade básica, mas para quem sofre de apneia obstrutiva do sono (AOS), as noites podem ser um verdadeiro desafio.
O distúrbio, caracterizado por paradas repetidas na respiração durante o sono, afeta milhões de brasileiros e está ligado a doenças como hipertensão, AVC, diabetes e problemas cardíacos.
Tratamento
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou nesta segunda-feira (20) o uso do medicamento Mounjaro (tirzepatida) como o primeiro tratamento farmacológico indicado para apneia obstrutiva do sono moderada a grave em adultos com obesidade.
Até então, as principais opções de tratamento se concentravam em aparelhos de pressão positiva (CPAP), usados durante o sono, que ajudam a manter as vias aéreas abertas.
A condição
De acordo com a Academia Americana de Medicina do Sono (AASM), mais de 49 milhões de brasileiros são afetados pela apneia. Entre os sintomas mais comuns estão:
- Ronco intenso;
- Sonolência durante o dia;
- Fadiga;
- Dores de cabeça matinais;
- Dificuldade de concentração.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Aprovação do medicamento
Segundo Luiz André Magno, diretor médico sênior da Lilly, fabricante do Mounjaro, a aprovação representa um avanço inédito no cuidado com os pacientes.
“É um marco transformador, já que a apneia é uma condição subdiagnosticada e com opções de tratamento limitadas. O Mounjaro oferece uma nova esperança ao tratar a causa subjacente da doença em pacientes com obesidade, melhorando a qualidade de vida e reduzindo os riscos cardiometabólicos”, destacou o médico.
Os estudos que embasaram a aprovação da Anvisa fazem parte do programa clínico SURMOUNT-OSA, que avaliou a eficácia e a segurança do medicamento em pacientes com apneia e obesidade. Os resultados chamaram atenção:
- Pacientes que não usavam o aparelho CPAP apresentaram, em média, 27 interrupções respiratórias a menos por hora de sono;
- Entre os que usavam o CPAP, a redução foi ainda maior, 30 paradas respiratórias a menos por hora;
- Após um ano de tratamento, até 50% dos pacientes deixaram de apresentar sintomas significativos da apneia;
- Além disso, os participantes perderam cerca de 20% do peso corporal, o que contribui diretamente para a melhora da respiração noturna e da saúde geral.
O Mounjaro, que já era utilizado para o tratamento do diabetes tipo 2 e da obesidade, atua no controle dos níveis de glicose e na regulação do apetite, o que ajuda na perda de peso, um dos principais fatores associados à apneia do sono.